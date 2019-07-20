57 ekran facia

Yangın, önceki gece saatlerinde İnegöl ilçesi Orhaniye mahallesindeki 4 katlı bir apartmanın zemin katında çıktı. İddiaya göre, Mehmet Çoban ve ailesinin oturma odasındaki tüplü televizyonu izledikleri sırada patladı.

MAHSUR KALDILAR

Patlamanın ardından çıkan yangın tüm odayı sardı. Zemin kattan duman yükseldiğini gören komşuları, ailenin yardımına koştu. Alevlerin sardığı odada mahsur kalan aileyi kurtaran komşular, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen aile, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.