50 yaşındaki şahıs ahlaksız ilişkisini kuma getirmek istedi! 11 çocuk annesi kabul etmeyince silahla vurarak öldürdü

Ağrı Patnos’a 11 km uzaklıktaki Değirmendüzü Köyü’nde yaşayan evli Bünyamin Solmaz (50), iddiaya göre 4 ay önce bir kadınla ahlaksız ilişki yaşamaya başladı. Akaryakıt istasyonuyla beton santralı olduğu öğrenilen adam, yasak aşkını kuma olarak getirmek istedi. Ancak buna eşi Saime Solmaz (52) ve 11 çocuğu karşı çıktı. Bünyamin Solmaz da, köy imamını ve aile büyüklerini araya sokarak, ailesiyle barışmak istedi. Ailesi ise ilişkisini bitirmesini şart koştu. Bünyamin Solmaz, önceki akşam sevgilisini de yanına alıp, köye geldi. Elinde silahla evine girip hem eşine hem de evli ve 5 çocuk annesi olan kızı Keziban Kaya’ya (32) kurşun yağdırdı. Anne-kız, olay yerinde hayatını kaybetti.

MAL VARLIĞINI İSTİYORDU

Kaçan saldırgan saklandığı ilçe mezarlığında yakalandı. Saime Solmaz’ın kardeşi Mahmut Demir, eniştesinin sevgilisiyle birlikte tüm mal varlığını ele geçirmeye çalıştığını belirterek, “Eşi ve çocukları da ‘Herkes payını alıp, ayrılsın’ diyorlardı. Ama eniştem kabul etmiyordu” diye konuştu.

DIŞARIDAKİ SEVGİLİSİ KAÇAN YEĞENİMİ TUTMAYA ÇALIŞMIŞ’

Kayınbirader Mahmut Demir, cinayet anını şöyle anlattı: “Eniştem köye gelip yeğenine ait dükkânda saklanıyor. Uygun zamanı bulunca da eve giriyor, ablamla yeğenimi öldürüyor. Diğer bir yeğenim mutfak camından kaçıyor. Dışarıda bekleyen sevgilisi yeğenimi kolundan tutarak engellemek istiyor ancak gücü yetmiyor. Eniştem yakalanmasa can almaya devam edebilirdi.”

Akşam