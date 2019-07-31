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31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:22:55 | Son Güncelleme: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:25:23

5. İstanbul Fellowship için başvurular 1 Ağustos'ta başlıyor

Yayımcılık dünyasını her yıl İstanbul'a taşıyan İstanbul Fellowship programının 2020 yılında gerçekleştirilecek beşinci organizasyonu için başvurular 1 Ağustos itibariyle başlıyor. Tüm dünyadan yayımcıların İstanbul'da buluşacağı programa dahil olmak isteyen katılımcılar online başvuru sistemini kullanarak başvuruda bulunabilecekler.

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği tarafından Türk yayımcılar ile dünya yayımcılarının karşılıklı iş birliğinin artırılması ve İstanbul’un bir telif marketi haline getirilmesi amacıyla ilk kez 2016 yılında düzenlenen program 5. yılına büyüyerek giriyor. Her geçen yıl hedeflerini yükselten program yayımcılık dünyasında İstanbul'u bir marka haline getirmeyi başardı.  2019 Şubat ayında dördüncüsü gerçekleşen program 72 ülkeden 200 yayımcıyı ağırlayarak bu yönüyle en yüksek katılımcı sayısına ulaştı. 2782 ikili görüşme gerçekleştirilen programda, 1000’e yakın ön sözleşme imzalandı. Organizasyon bu yönüyle en çok kitap alışverişinin sağlandığı yıl olarak en yüksek sayıya ulaştı. 

BU YIL HEDEFLER BÜYÜYOR
Bu yıl yayımcılık dünyasına yenilikler getiren program yayın dünyasını online profesyonel program portalına taşıyarak yılın 365 günü karşılıklı iletişim kurma olanağı sağlayan İstanbul Fellowship Portalı’nı hayata geçirdi. Sistem bu yönüyle dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor. 70’den fazla ülkeden yayınevleri, yayıncılık telif ajansları, yayıncı birlikleri ve organizasyonları gibi yayıncılık endüstrisine bağlı profesyonellerin toplandığı, yayın dünyasını online bir platforma taşıyan portal kullanıma sunuldu.

Portal, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği tarafından tüm dünyadan yayıncıları her yıl Türkiye’de buluşturan İstanbul Fellowship Programı öncesinde katılımcıların kullanımına açılan randevu sisteminden ilhamla oluşturuldu. Bu sistem, web sitesinde kaydını tamamlamış olan tüm yayımcıların yıl boyunca birbirleri ile iletişimde olabilecekleri, karşılıklı profillerini görebilecekleri ve kendi ağlarını oluşturabilecekleri bir şekilde tasarlandı.

"DÜNYA ÇAPINDA REKOR BİR BAŞVURU BEKLİYORUZ"
Beşinci yılına giren organizasyon için  Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği başkanı Mustafa Doğru ise şu açıklamalarda bulundu; "Dördüncü buluşması oldukça başarılı geçen Uluslararası Telif Zirvesi’nin beşincisi için başvuru almaya başlıyoruz. Bu yıl dünya yayıncılığında kendinden daha fazla söz ettiren daha etkili bir İstanbul Fellowship için ekibimiz gerçekten çok çalıştı. Katılımcılarımız ile birlikte oluşturduğumuz ülke yayıncılık raporlarını portalımızda yayınlıyor olacağız. Yine bu yıl 365 gün iletişimi güçlendirecek sosyal ağ sistemini de Fellowship.istanbul sitesinde hayata geçirdik. Yıl boyu uluslararası fuarlarda tanıtımlara devam ettik. Geçtiğimiz yıl 550’den fazla başvuru almıştık, bu yıl dünya çapında yayıncılardan rekor bir başvuru bekliyoruz. İstanbul’u dünya yayıncılığında daha merkezi bir yere almak konusunda kararlıyız. İstanbul bunu sonuna kadar hakediyor. Ben tüm katılımcılara şimdiden başarılar dileyerek sizleri İstanbul’da bekliyoruz diyorum.”

1 AĞUSTOS 2019'DA BAŞVURULAR BAŞLIYOR 
3-4-5 Mart 2020 tarihlerinde beşincisi düzenlenecek İstanbul Fellowship için tüm dünyadan yayımcılar 1 Ağustos 2019 tarihi itibariyle başvuruda bulunabilecekler. Tüm dünyadan yayınevi yöneticileri, editörler, telif ajansları, yayımcı meslek birlikleri ve yayımcı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin başvurularına açık olan program 5. yılına yeniliklerle giriyor. Türkiye'ye civar ülkelere yayıncılık sektörü ile ilgili ilham vermeye başlayan İstanbul Fellowship bu yönüyle Ortadoğu'da etki alanını büyütürken Latin Amerika'dan Uzak Asya'ya bir yayıncılık köprüsü kurmayı başardı. 2020 Mart ayında beşinci kez yayımcılığın kalbinin İstanbul'da atacağı program getirdiği yeniliklerle, yeni portal sistemiyle, edebiyat ve düşünce  dünyasına yaptığı katkılarla şimdiden ilgi uyandırıyor.

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