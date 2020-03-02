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02 Mart 2020 Pazartesi 14:28:15 | Son Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 14:30:08

5. İstanbul Fellowship başlıyor

Tüm dünyadan yayımcıları 3 gün boyunca İstanbul’da buluşturan 5.İstanbul Fellowship programı yarın başlıyor. İstanbul’u yayımcılık dünyasının merkezi haline getirmeyi amaçlayan program bu yıl 63 ülkeden 240 yayımcıyı İstanbul’da buluşturacak.

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği tarafından her yıl telif ve çeviri görüşmelerinde bulunulmak üzere tüm dünya yayımcılarını İstanbul’a çağıran İstanbul Fellowship organizasyonun beşincisi 3 Mart 2020 itibariyle başlıyor.  İstanbul’un bir telif merkezi haline gelmesi ve Türk edebiyatının dünyaya tanıtılması amaçlanan program dahilinde Türk ve yabancı yayımcılar telif görüşmeleri yapma imkanı sağlıyor. Her yıl dünyanın dört bir yanından yayımcıların, telif ajanslarının, yayımcı meslek birliklerinin ve sivil toplum kuruluşlarının ilgilerini İstanbul’a odaklayan programda, bu yıl 63 ülkeden 240 katılımcı binlerce görüşme gerçekleştirecek.

BU YIL REKOR BAŞVURU GERÇEKLEŞTİ

Tüm dünyadan yayımcıların online profesyonel program portalı kullanılarak gerçekleştirdiği İstanbul  Fellowship için bu yıl rekor sayıda başvuru yapıldı. 98 ülkeden yapılan 620 başvuru arasından toplamda 63 ülkeden 265 yayımcının başvurusu kabul edildi.  Programa yurtiçinden ise  163 başvurudan 95 ajans ve yayınevi kabul edildi.

DÜNYACA ÜNLÜ YAYIMCILAR İSTANBUL'DA BULUŞUYOR

Dünyanın en saygın ve tanınmış yayımcılarını İstanbul’da buluşturan İstanbul Fellowship bu yıl bir çok ajans, editör ve yayımcının yanı sıra Meksika’dan Guadalajara Kitap Fuarı Koordinatörü Rubén Padillo Cortés’i de İstanbul'a getiriyor. Latin Amerika ve uluslararası yayıncılık sektörünün varlığından sorumlu olan Cortés aynı zamanda dünyanın en önemli platformlarından ‘Rights Center’ın da direktörü. Cortés yayımcılık sektöründeki yükselen trendlere dair bilgileri katılımcılara aktaracak. Bu yıl İstanbul Fellowship’te gerçekleşecek seminerler arasında ise; “Türk Edebiyatı ve Yolculuğunun Uluslararası Yolculuğu” ve “Yayıncılık Sektöründe Kadın Girişimci ve Yöneticilerin Yeri” konu başlıkları da yer alıyor.

ALTIN, GÜMÜŞ VE BRONZ DESTEK PAKETLERİ İMKANLAR SUNUYOR

Altın, Gümüş ve Bronz destek paketine göre sınıflandırılan yayımcılar kendilerine sunulan imkanlardan yararlanabilecekler. Bronz pakette program kapsamında düzenlenen yemeklere, seminerlere ve iş görüşmelerine ücretsiz katılımın yanı sıra havaalanı ile otel arasında servis hizmeti de sağlanan katılımcılara gümüş pakette bunlara ek olarak 4 günlük otel konaklaması da sunuluyor. Altın paket ise tüm bunlarla beraber İstanbul’a gidiş-dönüş uçak bileti içeriyor.

 YAYIMCILIK DÜNYASININ KALBİ İSTANBUL'DA ATACAK

03-04-05 Mart 2020 tarihlerinde dünyadan ve Türkiye’den çok sayıda yayınevi yöneticisi, editör, telif ajansı yetkilisi, yayımcı meslek birlikleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcisinin İstanbul'da buluşacağı programda binlerce telif anlaşmasının gerçekleşmesi bekleniyor. İstanbul Fellowship programının sadece Türk yayımcılara değil aynı zamanda yabancı yayımcılara da dünya çapındaki yayımcılık konusunda genel bir projeksiyon sunması planlanıyor. Bu yıl, Kültür ve Turizm Bakanlığının tarafından desteklenen ve Türk Hava Yolları’nın ulaşım sponsoru olduğu İstanbul Fellowship programı; Türk yayımcılığının dünyaya açılmasına büyük katkı sunuyor. 5. İstanbul Fellowship programı her yıl getirdiği yeniliklerle, edebiyat ve düşünce dünyasına yaptığı katkılarla yayımcılığın kalbini İstanbul'a taşıyacak.

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