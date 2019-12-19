Helin bebeğin kahreden ölümü: 4. kattan düştü!
İzmir'in Karabağlar ilçesinde yürekleri sızlatan bir olay yaşandı. Pencereye çıkan 2 yaşındaki Helin Uztemur, dayandığı sinekliğin kilidinin yuvasından çıkması sonucu, apartmanın 4'üncü katından düşerek hayatını kaybetti.
Olay, saat 16.00 sıralarında, 6005 Sokak'taki apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Nadide Uztemur'un büyük çocuğunun tuvaletini yapmasına yardım ettiği sırada, diğer çocuğu 2 yaşındaki Helin Uztemur, pencerenin sinekliğine dayandı. Bu sırada ağırlık nedeniyle sinekliğin kilidi yuvasından çıkınca Helin, beton zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu fark eden Nadide Uztemur, apartmandan indiğinde, kanlar içindeki Helin'i görünce sinir krizi geçirdi. Gelen sağlık görevlileri, minik Helin'e önce kalp masajı yaptı. Helin Uztemur, kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
DHA
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