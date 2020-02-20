47 gün önce kaybolan Gülistan Doku'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı
Tunceli'de 47 gün önce ortadan kaybolan ve hala izine rastlanmayan Gülistan Doku’nun yeni görüntüleri sonraya çıktı. Görüntülerde, 5 Ocak'ta sırra kadem basan Gülistan Doku, kaybolmadan 10 gün önce arkadaşlarıyla birlikte halay çekiyor.
21 yaşındaki Gülistan Doku'nun kaybolmadan 10 gün önceki görüntüleri ortaya çıktı. Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku, 47 gün önce ortadan kaybolmuştu. Diyarbakır'da oturan ailenin Tunceli'ye gelerek kızlarının kaybolduğunu bildirmesiyle arama çalışmaları başlamıştı.
ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLAMIŞTI
Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan tespitler üzerine arama çalışmaları, Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı.
YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Kentte 47 gündür aranan Gülistan Doku'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Atatürk Mahallesi'nde kaldığı yurdun önünde, kaybolmadan 10 gün önce çekildiği belirtilen görüntülerde; Gülistan ile bir grup arkadaşının, çalınan def eşliğinde Kürtçe şarkılar söyleyip, halay çektiği anlar yer aldı.
(DHA)