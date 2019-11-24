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24 Kasım 2019 Pazar 15:20:05 | Son Güncelleme: 24 Kasım 2019 Pazar 15:28:13

4,5 milyon insanın açlıktan öldüğü Holodomor trajedisinin kurbanları İstanbul'da anıldı

Sovyet rejiminin 1932-1933 yıllarında Ukrayna topraklarında milyonlarca insanı aç bırakarak ölüme terk ettiği Holodomor trajedisinin kurbanları İstanbul'da anıldı.

TM Dijital Haber Merkezi

İstanbul Aya Nicola Rum Ortodoks Kilisesi'nde Sovyet rejiminin 1931-1933 yıllarında Ukrayna topraklarında gerçekleştirdiği trajedinin kurbanları anıldı.

Anma törenine çok sayıda Ukrayna vatandaşı katılırken aynı zamanda Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Andrıı Sybıa, Kırım Tatar Milli Meclis Onursal Başkanı Mustafa Kırımoğlu ve Fener Rum Patriği Barthlemous katılım gösterdi.

“GÜNDE 25 BİN KİŞİ AÇLIKTAN ÖLÜYORDU”

Düzenlenen ayin sonrası TM Dijital Haber Merkezi kıdemli editörü Yaser Emre’ye konuşan Ukrayna Ankara Büyükelçisi Andrıı Sybıa, “Herşeyden önce şuan Ukrayna’da ve diğer ülkelerde 86 yıl önce açlık sonucu hayatını kaybeden milyonlarca kurbanı anmak için toplandık. Suni bir açlık ortaya çıkarılarak milyonlarca insan ortadan kaldırılmak istendi. Bu felaket Ukrayna’da herkesin evine uğradı. Bu felaket kanlı Stalin rejimi tarafından gerçekleştirildi. “Bu katliamı neden gerçekleştirdiler?” diye soracak olursanız, Ukrayna halkına boyun eğdirmek içindi cevabını veririz. Bizim irademizi kırmak ve bağımsızlığımızı istediğimiz için bizi yok etmek istiyorlardı. İnsalığa karşı işlenen bu suçtan bahsedecek olursak şu rakamı özellikle belirtmem gerekiyor. 1 günde çoğunluğu çocuk olmak üzere açlıktan 25 bin kişi ölüyordu. 

“TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Dün Kırım Tatar liderlerinden Mustafa Kırımoğlu, Türkiye’de yaşayan Kırımlılar ve dernek başkanları ile beraber uluslararası, “Mumu yak” kampanyasına katıldık. O ateşi yakarak kurbanlarımızın hatırasını yad etmiş olduk. Rum Patriği Barthlemous’un katılımıyla bugün bir ayin gerçekleştirdik. Ayinde yine 1932-1933 yılları arasında hayatını kaybedenleri andık. 

Hiçkimsenin açlıkla sınanmamasını diliyorum. Ukrayna halkı adına  Türk halkına ve Kırım Tatar halkına bizlerle dayanışma içerisinde oldukları için teşekkür ediyorum.” İfadelerine yer verdi.

HOLODOMOR TRAJEDİSİ

Holodomor trajedisi Ukrayna tarihinin en acı olaylarından biri olarak kabul ediliyor. 1932-1933 döneminde Ukrayna topraklarında milyonlarca insan Sovyet rejimi tarafından aç bırakılarak ölüme terk edildi.

Ukrayna Ulusal Hafıza Enstitüsü verilerine göre, Sovyetler Birliği'nin lideri Josef Stalin'in 'kollektivizm' politikası sonucu yaşanan trajedide, Ukrayna nüfusunun yüzde 13'üne karşılık gelen yaklaşık 4,5 milyon kişi öldü.

Rusça'da "açlıktan ölüm" anlamına gelen Holodomor sözcüğüyle anılan trajedi için 2005'te Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yuşçenko döneminde her yıl kasım ayının son cumartesi günü "Holodomor Kurbanlarını Anma Günü" ilan edilmişti.

Ukrayna Parlamentosu, 2006'da bu olayı "soykırım" olarak kabul etti. 2009'da Ukrayna Güvenlik Servisi, Holodomor trajedisinin sorumlularını tespit etmek için soruşturma açtı.

Soruşturma sonucunda Josef Stalin ve yandaşları Vyaçeslav Molotov, Lazar Kaganoviç, Pavel Postışev, Stanislav Kosior, Vlas Çubar ve Mendel Hatayeviç olayın sorumluları olarak belirlendi. Mahkeme, sorumluları suçlu buldu ve bu kişilerin hayatta olmamaları nedeniyle davayı kapattı.

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