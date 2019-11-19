44 bin öğrenciye telafi eğitimi

TSK tarafından Fırat'ın doğusunu terör unsurlarından temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekâtı sırasında, Suriye'deki YPG’li teröristlerin sivil yerleşim yerlerini hedef almasıyla sınır hattına yakın bölgelerdeki okullar tatil edilmişti.

ALTI İLÇEDE BAŞLADI

Ara tatille birlikte, Mardin'in Nusaybin, Kızıltepe ve Artuklu ile Şırnak'ın Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde, 44 bin 417 öğrenciye telafi eğitimi verilmeye başlandı. Bu kapsamda Nusaybin'de 108 okulda 27 bin 541, Artuklu'da 21 okulda 1203, Kızıltepe'de 27 okulda 2 bin 756, Cizre, Silopi ve İdil'de 55 okulda 12 bin 917 öğrenci için ders zili tekrardan çaldı.

SINIFLAR TEKRAR DOLDU

Sabah erken saatlerde okullarına gelen öğrenciler, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra sınıfları doldurdu. Öğrencilerin büyük bir istekle okula geldiğini söyleyen Nusaybin Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Abdussamet Tayfur, hafta boyunca devam edecek derslerle öğrencilerin kayıplarını telafi edeceğini söyledi.

EKSİKLİKLER TAMAMLANACAK

Silopi Kavallı İlkokulu’nda okuyan Merve Kalenderoğlu ise “Daha önce okul tatil olduğu için dersimizi işleyememiştik. Şimdi o derslerimizin telafisini yapıyoruz” dedi.