  • Bist 100
    105994
  • Dolar
    6,2336
  • Euro
    6,8843
  • Altın
    319,5190
İstanbul
10 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Milli tekvandocular madalyayı şehitlerimize adadı Milli tekvandocular madalyayı şehitlerimize adadı
AFAD ekibi, Elazığ depreminde birbirine sarılmış anne ve oğlunu unutamıyor AFAD ekibi, Elazığ depreminde birbirine sarılmış anne ve oğlunu unutamıyor
Sanatçı Yusuf Güney'in Mehmetçik hassasiyeti: Söz konusu vatansa gerisi teferruattır Sanatçı Yusuf Güney'in Mehmetçik hassasiyeti: Söz konusu vatansa gerisi teferruattır
FETÖ sanıkları hesap veriyor FETÖ sanıkları hesap veriyor
41 kişinin öldüğü çığ bölgesindeki kar kalınlığı kar tünelinin boyunu aştı 41 kişinin öldüğü çığ bölgesindeki kar kalınlığı kar tünelinin boyunu aştı
Düzensiz göçmenler Edirne'ye gitmeye devam ediyor Düzensiz göçmenler Edirne'ye gitmeye devam ediyor
Kayak tutkunlarının huzur ve güvenliği Mehmetçiğe emanet Kayak tutkunlarının huzur ve güvenliği Mehmetçiğe emanet
Bakan Akar harekatın adını açıkladı: Bahar Kalkanı Bakan Akar harekatın adını açıkladı: Bahar Kalkanı
Suriye'nin İdlib kentinte Beşşar Esed rejimine ait bir uçak düşürüldüğü öğrenildi Suriye'nin İdlib kentinte Beşşar Esed rejimine ait bir uçak düşürüldüğü öğrenildi
Suriye İdlib'de Esed rejimine ait bir uçak düşürüldü Suriye İdlib'de Esed rejimine ait bir uçak düşürüldü
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'den Avrupa'ya gidenlerin sayısının 80 bin 888 olduğunu açıkladı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'den Avrupa'ya gidenlerin sayısının 80 bin 888 olduğunu açıkladı
İstanbul Havalimanı'nda umreden gelen yolcular sağlık taramasından geçirildi İstanbul Havalimanı'nda umreden gelen yolcular sağlık taramasından geçirildi
Malatya Valisi Baruş, depremden etkilenen mahallelerde inceleme yaptı Malatya Valisi Baruş, depremden etkilenen mahallelerde inceleme yaptı
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 181'inci gününde: Sen o inlerde duramazsın, senin elin kalem tutacaktı HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 181'inci gününde: Sen o inlerde duramazsın, senin elin kalem tutacaktı
"Alo 170" hattına geçen yıl 14,8 milyon çağrı geldi "Alo 170" hattına geçen yıl 14,8 milyon çağrı geldi
İngiliz gazete güvenli tatil için Türkiye'yi önerdi! İngiliz gazete güvenli tatil için Türkiye'yi önerdi!
Hindistan'da toplumsal harmoni Hindu milliyetçiliği ile terk ediliyor Hindistan'da toplumsal harmoni Hindu milliyetçiliği ile terk ediliyor
İstanbul'da mülteci hareketliliği! Akın akın gidiyorlar İstanbul'da mülteci hareketliliği! Akın akın gidiyorlar
Rafael Nadal 85. şampiyonluğuna ulaştı Rafael Nadal 85. şampiyonluğuna ulaştı
Rejimin saldırılarından kaçıp, mezarlığa sığındılar Rejimin saldırılarından kaçıp, mezarlığa sığındılar
Gelir vergisi beyannamesinde süre doluyor Gelir vergisi beyannamesinde süre doluyor
İstanbul'da ev yandı: Bir kişi hayatını kaybetti İstanbul'da ev yandı: Bir kişi hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan ve Putin Perşembe günü Moskova'da görüşecek Başkan Erdoğan ve Putin Perşembe günü Moskova'da görüşecek
Amasya'da üretilen antibakteriyel tulumlar Çin'e gönderiliyor Amasya'da üretilen antibakteriyel tulumlar Çin'e gönderiliyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

01 Mart 2020 Pazar 13:13:29 | Son Güncelleme: 01 Mart 2020 Pazar 13:15:21

41 kişinin öldüğü çığ bölgesindeki kar kalınlığı kar tünelinin boyunu aştı

Son yılların en sert kışının etkili olduğu ve düşen iki çığda 41 kişinin hayatını kaybettiği Van- Bahçesaray kara yolunda kar kalınlığı 6 metreyi geçti.

Van'ın Bahçesaray kara yolunda 4-5 Şubat'ta düşen çığ nedeniyle 41 kişinin hayatını kaybettiği bölgede kar kalınlığı, kar tünelinin boyunu aştı.

Önceki yıllarda yolunun sürekli kapanması nedeniyle adeta dünyayla bağlantısı kesilen ve halk arasında "9. gezegen" olarak adlandırılan Bahçesaray, son yılların en çetin kışını yaşıyor.

Yüksek dağların yamaçlarından geçen Van-Bahçesaray kara yolunun tamamen kar altında kaldığı bölgede, olumsuz hava şartları etkisini sürdürüyor.

Kar kalınlığının yer yer 6 metreyi geçtiği 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'ndeki kar tüneli de tamamen kara gömüldü.

4-5 Şubat'ta 41 kişinin ölümüne neden olan çığ nedeniyle kapanan yolda, savrulan araçlarla bölgeye götürülen baz istasyonları da kar altında kaldı.

Çığın düştüğü günden bu yana ulaşımın sağlanamadığı kara yolu ve çığın düştüğü bölge, AA tarafından havadan görüntülendi.

15 ayrı noktaya çığ düşüyor

Karayolları ekip şefi Faruk Çeliker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin önceki yıllara oranla bu yıl çok daha fazla kar aldığını söyledi.

Van-Bahçesaray kara yolunda 15 ayrı noktaya çığ düştüğünü anlatan Çeliker, "Söz konusu yolun 33 kilometrelik bölümü tamamen kapalı. Bu yıl yoğun kar etkili oldu. Dolayısıyla birçok noktada çığ tehlikesi devam ediyor." dedi.

AFAD ekipleriyle çığın düştüğü noktada zaman zaman inceleme yaptıklarını anlatan Çeliker, şunları kaydetti:

"Bölge tamamen kar altında. Nisan ayına kadar çığ tehlikesi söz konusu. Kar kalınlığı tünelin boyunu aştı. Her yıl bu bölgede kasım ayında başladığımız karla mücadele çalışmaları, haziran ayına kadar devam ediyor. Bu yıl çok kar yağdığı için çığ tehlikesi daha fazla. Hala çığın altından çıkaramadığımız 4 iş makinemiz bulunuyor. Arazi koşulları çok zor. Karın ve çığ tehlikesinin azalmasıyla bölgede tekrar çalışmalara başlayacağız."

(AA)

EN ÇOK OKUNAN HABERLER