4 öğrencili fakülte

İstanbul Ticaret Odası tarafından Çamoluk, Alucra ve Şebinkarahisarlı esnaf üyelerinin gayretiyle yapılan Çamoluk Meslek Yüksekokulu (MYO), 2019 eylül ayında eğitim öğretim hayatına 40 öğrenci kapasitesiyle ilk olarak dış ticaret bölümüyle başladı. Okulun eğitim sezonuna hazır hale gelebilmesi için, çevre düzenleme çalışmaları yapıldı.

BÜYÜK EMEK HARCANDI

Açılışı için büyük uğraş verilen, gerek bürokratların yardımı gerekse ilçe esnafının maddi katkılarıyla büyük emek harcanarak eğitim öğretim dönemine yetiştirilen yüksekokulu, hayal kırıklığına uğrattı. Üç öğretim görevlisiyle hizmet vermeye başlayan okula, tercih zamanı yalnızca 10 öğrenci kayıt yaptırdı. Ancak bunlardan 6’sı daha sonra karar değiştirince koca okul 4 öğrenciyle eğitime devam etmek zorunda kaldı.

BİR SINIFI BİLE DOLMADI

Eğitime 3 erkek, bir kız öğrenciyle devam eden okulu, gelecek sene daha fazla kişinin tercih etmesi için çalışmaların yapıldığı belirtilirken bu durum tepkilere de neden oldu. Giresunlu bazı vatandaşlar, okulun plansız ve programsız, sadece yapılmak için yapıldığı ve ilçeye uzak yerde inşa edildiğini belirterek büyük tepki gösterdi. Öte yandan bir sınıfı bile dolmayan okulda daha sonra, Sosyal Hizmetler bölümünün açılabilmesi için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Üç erkek ve bir kız öğrencinin eğitim gördüğü okula, gelecek yıl daha fazla kişinin kaydolması için teşvik çalışması yapılacağı belirtildi.