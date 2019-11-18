4. kattan ölüme

Feci olay, saat 11.00 sıralarında İstanbul Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerindeki bir binada meydana geldi. Binadaki bir danışmanlık şirketinin sahibi Mertol Tepecik, 4. kattaki havalandırma boşluğuna girdi. Burada boşluğu kapatan cam parçasına basan Tepecik, camın kırılması sonucu dengesini kaybederek 4.kattan aşağıya düştü.

ACI İÇİNDE KIVRANDI

Metrelerce yükseklikten düştüğü yerde acılar içerisinde kıvranan işadamının sesini duyan çalışanlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Beşiktaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, boşlukta sıkışan adamı kısa sürede bulunduğu yerden kurtardı.

Firmada yaşanan acı olay sonrası işadamının çalışma arkadaşları şok geçirdi.

ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Sedyeye alınarak binadan çıkarılan adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tepecik, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İşadamının ölümü, ailesini ve arkadaşlarını yasa boğdu. Olay nedeniyle çalışanlar bir süre şok geçirdi. Mertol Tepecik'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.