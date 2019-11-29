  • Bist 100
    107126
  • Dolar
    5,7638
  • Euro
    6,3482
  • Altın
    270,2640
İstanbul
7 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
4 ilde FETÖ operasyonu 4 ilde FETÖ operasyonu
Merkel, kürsüye çıktığı esnada sendeleyerek yere düştü Merkel, kürsüye çıktığı esnada sendeleyerek yere düştü
Almanya Başbakanı Angela Merkel yine korkuttu! Kürsüye çıktığı esnada sendeleyerek yere düştü Almanya Başbakanı Angela Merkel yine korkuttu! Kürsüye çıktığı esnada sendeleyerek yere düştü
Ekonomi Enerjinin İpekyolu 'TANAP' Avrupa ile buluşuyor Ekonomi Enerjinin İpekyolu 'TANAP' Avrupa ile buluşuyor
İstanbul Valiliğinden sağanak yağış uyarısı İstanbul Valiliğinden sağanak yağış uyarısı
Amcaoğullarının kavgası kanlı bitti: 1 yaralı Amcaoğullarının kavgası kanlı bitti: 1 yaralı
İstanbul'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı İstanbul'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
İstanbul'da bir araç kundaklandı İstanbul'da bir araç kundaklandı
15 büyükelçi merkeze alındı, 16 ülkeye yeni büyükelçi atandı 15 büyükelçi merkeze alındı, 16 ülkeye yeni büyükelçi atandı
Siyanürün piyasa ve internet ortamında satışı yasaklandı Siyanürün piyasa ve internet ortamında satışı yasaklandı
BUDO ve İDO'dan sefer iptalleri BUDO ve İDO'dan sefer iptalleri
Yargıtay ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığına sözleşmeli personel alınacak Yargıtay ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığına sözleşmeli personel alınacak
Unutkanlığı pahalıya patladı Unutkanlığı pahalıya patladı
29. yaş kutlaması 29. yaş kutlaması
Avrupa'yı fethetti Avrupa'yı fethetti
Tek gerçek aile Tek gerçek aile
Bunaltan trafik Bunaltan trafik
Öyle bir geçer zaman ki Öyle bir geçer zaman ki
Oyuncak sürprizi Oyuncak sürprizi
22 yıl sonra 'Yolcu' 22 yıl sonra 'Yolcu'
Türkiye turnesine çıkıyor Türkiye turnesine çıkıyor
Takdir toplayan hareket Takdir toplayan hareket
Evlilik teklifi bu kez kadından Evlilik teklifi bu kez kadından
Kuruluş Osman zirvenin hakimi Kuruluş Osman zirvenin hakimi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

29 Kasım 2019 Cuma 07:50:48 | Son Güncelleme: 29 Kasım 2019 Cuma 07:51:57

4 ilde FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu düzenleniyor. Aralarında doktorların da bulunduğu 23 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Muammer Başkan/TürkMedya Ege Temsilcisi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında daha önce işlem yapılmadığı anlaşılan, ancak Bank Asya hesap artışı, aleyhe beyan, ihbar, KHK ile kapatılan dernek ve sendikalara üyelik kaydı gibi deliller bulunan 6 Tıp doktoru, 1 tıbbi biyokimya uzmanı, 2 hemşire, 4 müşavir, 1 kurumsal iletişim uzmanı, 4 büro memuru, 4 esnaf ve 1 işçi olmak üzere toplam 23 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 
 
İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelerin yakalanması için İzmir merkezli
İstanbul, Burdur ve Manisa illerinde sabah saatlerinde operasyon başlattı.
 
Şüphelilerin ev ve işyerlerinde aramaların devam ettiği öğrenildi.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ