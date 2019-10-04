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04 Ekim 2019 Cuma 19:57:11 | Son Güncelleme: 04 Ekim 2019 Cuma 20:02:27

4. Etnospor Kültür Festivalinin ikinci günü tamamlandı

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 4. Etnospor Kültür Festivalinin ikinci günü tamamlandı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından organize edilen 4. Etnospor Kültür Festivali'nde ikinci gün sona erdi.

İstanbul'da dördüncüsü düzenlenen festival, büyük bir kültür şölenine sahne oluyor. Geleneksel sporlar ilgi odağı Festivalin 2. gününde çeşitli ülkelerin geleneksel sporları öne çıktı.

Misafir ülke Arjantin'den gelen pato takımı ile Türkiye'nin kökbörü takımı arasında müsabakalar gerçekleştirildi. İki takım arasındaki pato müsabakasını Arjantinliler, kökbörü maçını ise Türkler kazandı.

Cirit, atlı okçuluk, kökbörü, geleneksel okçuluk, yağlı güreş, mas güreşi, aba güreşi ve pato müsabakaları, ziyaretçilere heyecanlı anlar yaşattı.

ZİYARETÇİLERİN OKÇULUK MERAKI

Festivale katılanlar, okçuluk aktivitelerine büyük ilgi gösterdi.

Gerçekleştirilen organizasyonlarda özellikle çocuklar geleneksel oklarla hedef vurmaya çalıştı. Ayrıca güvenlik önlemleri bulunan ve ucu sivri olmayan oklarla temsili savaş yapılması eğlenceli görüntüler oluşturdu.

ATLI ETKİNLİKLERDE KUYRUK

Ziyaretçiler, atlı etkinliklerin olduğu bölümde kuyruklar oluşturdu.

Festivali ziyaret eden vatandaşlar, hem çocuklarını ata bindirme hem de kendileri bu deneyimi yaşama şansı yakaladı.

Festival alanında çocuklar Midilli atlarına binerken, vatandaşlar da profesyoneller eşliğinde at binme fırsatı buldu.

ÇOCUKLAR GELENEKSEL OYUNLARLA TANIŞIYOR

Etnospor Kültür Festivali'nde çocuklar, unutulmaya yüz tutmuş ve nostaljik çocuk oyunları oynadı.

Gün boyu süren etkinliklerde çocuklar, topaç, çember, tiktak, kale, menekşe, aşık, sıçratan top, bezirgan başı, üç taş, beş taş, dokuz taş, misket, ip atlama, salıncak, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı, kaşık kukla, masal, bilmece-mani küpleri, köy seyirlik oyunları, koz oyunu, seksek, çocuk tiyatrosu, mendil kapmaca ve birdirbir gibi geleneksel oyunlara tanıştı.

Çocuklar ayrıca, ok atma, ata binme, aşık ve mangala gibi birçok spor ile oyunu, ebeveynlerinden izin alarak, tecrübeli profesyonellerin gözetiminde deneyimleme şansı elde etti.

GELENEKSEL LEZZETLER BEĞENİ TOPLADI

 

Etnospor Kültür Festivali'nde 12 dalda yapılan müsabakaların yanı sıra geleneksel lezzetler de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Festival alanında Türkiye'nin 7 bölgesinden şehirlerin çadırlarında geleneksel lezzetler yer alırken, 16 farklı ülkeden de lezzetler sergilendi.

Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Filistin, Gürcistan, Kosova, Moldova, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ukrayna ve Yemen'in geleneksel yemekleri, festivalin Evrensel Tatlar Alanı'nda ziyaretçiler tarafından tadıldı.

Ziyaretçiler, yemek yapımı etkinliklerine katılarak, geleneksel lezzetleri kendi mutfaklarına da kazandırmanın yöntemlerini öğrendi.

ESAT KABAKLI'DAN MÜZİK ŞÖLENİ

Organizasyonun ikinci günü Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı'nın verdiği konserle sona erdi.

Festival alanındaki konser sahnesine çıkan Esat Kabaklı, katılımcıların beğeniyle dinlediği türkülerini seslendirdi.

TURHAN İLE ERSOY ENTOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİ ALANINI GEZDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 4. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti.

Turan ve Ersoy, Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan, DEK Başkanvekili ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı ile festival alanında kurulan çadırları gezdi.

Yöresel yiyeceklerden tadan Turan ve Ersoy, geleneksel el sanatları ürünlerini inceledi.

Ardından Bilal Erdoğan'ın kullandığı golf arabası ile atlı gösteri alanına geçen Cahit Turhan ve Mehmet Nuri Ersoy, Arjantin'in geleneksel sporu pato maçını izledi.

AA

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