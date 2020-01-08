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4 çocuğa doyamayınca koruyucu aile oldular 4 çocuğa doyamayınca koruyucu aile oldular

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08 Ocak 2020 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 07 Ocak 2020 Salı 21:48:12

4 çocuğa doyamayınca koruyucu aile oldular

Gaziantep'te şoför olarak çalıştığı işyerinden emekli olunca yerleştiği Adıyaman'da hayvancılıkla uğraşan 60 yaşındaki Abdullah Döner ile eşi Fatma Döner (48), 4 çocukları olmasına rağmen 6 yıl önce biri zihinsel engelli iki kız kardeşin de koruyucu ailesi oldu.

Abdullah Döner, şimdi 8 ve 9 yaşlarında olan M.K. ve R.K.'nin varlığının evlerine ayrı bir mutluluk getirdiğini söyledi.

"4 çocuğum var, fakat onlarla işim gereği çok ilgilenemedim. Çocuk sevgisine doyamadım. Bir çocuğa korucu aile olmak istiyorduk ama kardeşinin olduğunu öğrenince ikisini de aldık. Onları ayırmak istemedik" dedi. Fatma Döner de, yıllar önce yetim bir çocukla aynı işyerinde çalıştığını, o çocuğun anlattıklarından etkilendiğini ve o günden beri çocuk edinme fikrinin aklında olduğunu belirtti.
 

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