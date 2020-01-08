4 çocuğa doyamayınca koruyucu aile oldular

Abdullah Döner, şimdi 8 ve 9 yaşlarında olan M.K. ve R.K.'nin varlığının evlerine ayrı bir mutluluk getirdiğini söyledi.

"4 çocuğum var, fakat onlarla işim gereği çok ilgilenemedim. Çocuk sevgisine doyamadım. Bir çocuğa korucu aile olmak istiyorduk ama kardeşinin olduğunu öğrenince ikisini de aldık. Onları ayırmak istemedik" dedi. Fatma Döner de, yıllar önce yetim bir çocukla aynı işyerinde çalıştığını, o çocuğun anlattıklarından etkilendiğini ve o günden beri çocuk edinme fikrinin aklında olduğunu belirtti.

