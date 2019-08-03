4 boynuzlu koç

İlçedeki kurbanlık pazarına gelenler, sıradışı görüntüye sahip koçu görünce şaşkınlığını gizleyemiyor. Uzun süre koçu inceleyen ve onunla fotoğraf çektiren vatandaşlar, birbirine “kurban olur mu diyerek” soruyor. Kurban ticareti yapan ve hayvanı Şanlıurfa’daki bir satıcıdan aldığını belirten Oğuzhan Kurt, koçun, sürüsünün maskotu olduğunu söyledi. 65 kilogramlık koç, 1.600 liraya satışa çıkarıldı.