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30 Ağustos 2019 Cuma 13:23:12 | Son Güncelleme: 30 Ağustos 2019 Cuma 13:40:07

4.5 aylık hamile eşini öldüren katile iyi hal indirimi

Adana'da 5 yıl önce 19 yaşında bir çocuk annesi 4.5 aylık hamile eşini öldüren kocaya "iyi hal ve haksız tahrik indirimi" uygulanıp 18 yıl 4 ay hapis cezası verilmesine ailesi tepki gösterdi.

Adana'da 5 yıl önce 19 yaşında bir çocuk annesi 4.5 aylık hamile eşini öldüren kocaya "iyi hal ve haksız tahrik indirimi" uygulanıp 18 yıl 4 ay hapis cezası verilmesine ailesi tepki gösterdi. Anne Songül Teber, "Hem kızımı hem doğmamış torunumu öldüren o caninin idamını isterken indirim alması bizi yıktı" dedi.

Göğsünden 3 el ateşle vurdu

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesinin Akkapı Mahallesinde 11 Eylül 2014 günü gece meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşında evlenen, 15 yaşında Mısra isimli bir kız çocuğu sahibi olan Burcu Çiftçi (19), eşi Mehmet Çiftçi (27) ile kıskançlık yüzünden sürekli tartışmaya başladı. Bu nedenle Burcu Çitçi sık sık baba evine gitmeye başladı. Son olarak dört aylık hamile olduğunu öğrenen kadın öldürülmeden 2 gün önce baba evinden geri kocasının yanına geldi. Ancak çift kıskançlık yüzünden yine tartıştı. Kocası kızını ve eşini yanına alarak Akkapı Mahallesinde bir mısır tarlasına giderek burada eşini sandalyeye oturtup göğsünden 3 el ateşle vurdu.

'Haksız tahrik indirimi ve iyi hal' aldı

Zanlı, daha sonra otomobille olay yerinden kaçıp kızını Mustafa M. isimli bir kişiye vererek, "Kızım sana emanet" dedi. Bir süre sonra genç kadının ailesi kızına ulaşmaya çalıştı. Ancak ulaşamayınca polisi arayarak "Kızımıza ulaşamıyoruz, damadımız tarafından öldürüleceğinden şüpheleniyoruz" diye ihbarda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen polis, gece yarısı genç kadını mısır tarlasında öldürülmüş halde buldu. Cinayet dedektifleri bir süre sonra katil koca Mehmet Çiftçi'yi yakaladı. Koca çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Tutuklanan koca, eşini kendisini aldattığı için öldürdüğünü ileri sürdü. Mahkeme, 12 Mayıs 2015'te sanığı oy çokluğu ile "Hamile eşini öldürmek" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm etti. Katil kocanın cezası "haksız tahrik ve iyi hal"den dolayı 18 yıl 4 aya düşürüldü. 

"Kızımın yaşı kadar ceza almadı"

Damadına "haksız tahrik ve iyi hal indirimi" uygulanmasına tepki gösteren anne Songül Teber (44) "Haksız tahrik almak için aldatıldığı yalanını söyledi. Kararı temyiz gittik. Ancak değişen bir şey olmadı. Biz tekrar temyize gönderdik. Hem kızımı hem de doğmamış torunumu öldüren o adamın idam edilmesi ya da ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını istiyorum. Ancak ölen kızımın yaşı kadar bile ceza almadı katil" dedi.

"Utanmadan ölmüş kızıma iftira attı"

Kızının evliliğinin yanlış olduğunu anlatan anne Teber, "Evlendiği günden beri kızımız şiddet görüyordu. 'Kafana sıkacağım' diye tehdit ediyordu. Bu yüzden kadın sığınma evine gitmiş, çok kez de bizim yanımıza gelmişti. Kıskançlık yüzünden kızımı planlayarak öldürdü. Utanmadan ölmüş kızıma iftira attı. Burcu melek gibi bir insandı. Tek hatası böyle bir insanı sevmekti. Haksız tahrikten yararlanmak için aldatma yalanını söyledi. Haksız tahrik ve iyi hal indirimi de aldı. Kararı temyiz ettik. İki can almış bu insanın 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istiyoruz. Cezaevinden çıkmasın" diye konuştu.

İHA

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