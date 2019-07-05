3'üncü kattan düşen minik Poyraz son yolculuğuna uğurlandı

Tokat’ta dün akşam saatlerinde Yeşilırmak Mahallesi Sayılır Apartmanı'nda Sertaç ve Tuğba Şen çiftinin tek çocukları Poyraz, babaannesinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak çıktığı balkonun 3 katından düşerek hayatını kaybetmişti. Tokat Devlet Hastanesi morgundan alınan minik Poyraz’ın cenazesi özel hazırlanan küçük bir tabutta akrabalarının omuzlarında Ali Paşa Camine getirildi. Cenaze namazına baba Sertaç Şen ile yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Minik Poyraz’ın cenazesi Erenler Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

İHA