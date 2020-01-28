3D yazıcıda üretilen implantla yüzü güldü
İnşaattan düşen işçi Ahmet Asan'ın kafatası kırıldı. Genç adama, 3 boyutlu yazıcıda geliştirilen titanyum kafatası parçası uygulandı.
Moldova'da 8 ay önce çalıştığı inşaattan düşen evli ve üç çocuk babası Ahmet Asan'ın vücudunda ve kafatasında kırıklar oluştu. Tedavisinin ardından memleketi Samsun'a dönen 36 yaşındaki Asan, geçirdiği ameliyatlara bağlı olarak kafatasının sağ tarafında oluşan ezikliğin giderilmesi için Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Üniversitenin medikal tasarım ve üretim merkezinde yapılan çalışmayla hastaya uygun olarak 3 boyutlu yazıcıdan titanyum kafatası parçası geliştirildi.
Ahmet Asan, ameliyattan önce kısıtlı hareket edebildiğini ve sürekli ağrıları olduğunu söyleyerek, "Artık bu sıkıntılarım bitti” dedi.
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