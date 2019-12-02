35 yıllık musalla taşı lahitmiş! 

İslahiye ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Örtülü mahallesi sakinleri, 1984 yılında mahalle kırsalında buldukları bazalt taşını, camide musalla taşı olarak kullanmaya başladı. Mahalleye 2 yıl önce gelen bir grubun taşın, Roma dönemine ait lahit kapağı olduğunu söylemesi üzerine çalışma başlatan arkeologlar bunu doğruladı. Bunun üzerine mahalleli taşı aldıkları yere götürmeyi düşündü ancak kırılma ihtimaline karşı vazgeçti. Mahalle sakinlerinden Mehmet Kaçar (60), yakınlardaki Örtülü Kalesi’nin çevresinde buldukları taşı camide musalla taşı ihtiyacı olunca, bu amaçla kullanmaya başladıklarını, gerçek ortaya çıkınca da koruma altına aldıklarını söyledi.