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13 Ocak 2020 Pazartesi 15:05:20 | Son Güncelleme: 13 Ocak 2020 Pazartesi 15:06:53

32 yıldır ağaçlara şekil verip zurna yapıyor

Tokat'ta ailesinin üçüncü temsilcisi olarak zurna ustalığını sürdüren Oktay Dursun, yılda 350'ye yakın zurna üretiyor. 42 yaşındaki Dursun, dedesinden öğrendiği zurna yapımını 32 yıldır sürdürüyor.

Tokat'ta yaşayan 42 yaşındaki Oktay Dursun, dedesinden öğrendiği zurna yapımını 32 yıldır sürdürüyor.

Evli ve 3 çocuk babası Oktay Dursun, 10 yaşında okuldan sonra atölyesine gittiği zurna ustası dedesi Duran Atılgan'a yardım etmeye başladı.

Çıraklık ve kalfalık dönemini dedesinin yanında geçiren Dursun, 2002 yılında dedesinin vefatının ardından işin başına geçti.

Dursun, zurna ustalığını, dedesinden sonra ailesinin üçüncü temsilcisi olarak sürdürüyor. 

Düğün ve eğlencelerde davulla birlikte önemli yer tutan zurnanın çalınması kadar yapımı da oldukça zahmetli bir iş.

Oktay Dursun, Tokat yöresine ait telli zurna için erik ağacından parça kestikten sonra kuruması için iki yıl kadar bekletiyor. 

"Telli Tokat zurnasını erik ağacından yapıyorum"

Oktay Dursun, AA muhabirine, başta Türkiye olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine el yapımı zurnaları gönderdiğini söyledi.

Ustası dedesinin de bu mesleği babasından öğrendiğini anlatan Dursun, zurna yapmanın sevgi, sabır ve emek gerektirdiğini vurguladı.

İyi bir zurnanın kaliteli ve iyi kurutulmuş ağaçtan yapıldığını anlatan Dursun, şöyle devam etti:

"Telli Tokat zurnasını kesinlikle erik ağacından yapıyorum. Diğer yörelerin zurnalarını ise talebe göre kayısı, dut ağacından da yapıyorum. Türkiye'nin en zor modeli, Tokat telli zurnasıdır. Telli zurna gerek teli gerekse ses oktavı, işçiliği ile ayrı bir ustalık istiyor. Tokat'ta telli zurnayı sadece ben yapıyorum. Türkiye'de zaten 7-8 zurna ustası var. Onların da tarzları ve yaptıkları işler farklı."

Her yörenin kültürüne göre kişiye özel el yapımı zurna yaptığını dile getiren Dursun, "Talebe göre yılda ortalama 50 telli zurna olmak üzere diğer modellerle 300-350 arasında zurna yapıyorum. Yurt dışındaki gurbetçilerimiz vasıtasıyla Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, Avustralya gibi pek çok ülkeye gönderiyorum hatta Kenya'dan bile zurna siparişi alıyorum." diye konuştu.

Zurnaların fiyatının 150 ile 2 bin lira arasında değiştiğini belirten Dursun, ürettiği zurnaların, Türkiye'nin bazı ünlü sanatçılarının arkasındaki orkestralarda kullanıldığını kaydetti.

(AA)

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