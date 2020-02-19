  • Bist 100
    119196
  • Dolar
    6,0823
  • Euro
    6,5660
  • Altın
    313,5420
İstanbul
6 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Tayland'dan döndü, gözlem altına alındı! Rize'de koronavirüs önlemi Tayland'dan döndü, gözlem altına alındı! Rize'de koronavirüs önlemi
Başkan Erdoğan, konuşuyor Başkan Erdoğan, konuşuyor
Koronavirüs salgını İran'a da sıçradı! Dünya genelinde toplam ölümler 2 bini aştı Koronavirüs salgını İran'a da sıçradı! Dünya genelinde toplam ölümler 2 bini aştı
BM'de Esed rejimine 'Türkiye' çağrısı BM'de Esed rejimine 'Türkiye' çağrısı
32 milyon Euro'luk yat İstanbul Boğazı'na demir attı 32 milyon Euro'luk yat İstanbul Boğazı'na demir attı
İngiltere, Parthenon heykellerini Yunanistan'a vermemekte kararlı İngiltere, Parthenon heykellerini Yunanistan'a vermemekte kararlı
AB Komisyonu yapay zeka için yıllık 20 milyar avro yatırım yapacak AB Komisyonu yapay zeka için yıllık 20 milyar avro yatırım yapacak
Özel okul açmak için 'en az 500 metrekarelik bahçe koşulu' getirildi Özel okul açmak için 'en az 500 metrekarelik bahçe koşulu' getirildi
Altın yedi yılın yükseğine yakın, paladyum rekorda Altın yedi yılın yükseğine yakın, paladyum rekorda
TBMM'ye zırhlı güvenlik nizamiye binası TBMM'ye zırhlı güvenlik nizamiye binası
CİMER'e geçen yıl 3 milyon 138 bin başvuru yapıldı CİMER'e geçen yıl 3 milyon 138 bin başvuru yapıldı
Gezi Parkı davasında beraat kararı veren hakimler hakkında inceleme başlatıldı Gezi Parkı davasında beraat kararı veren hakimler hakkında inceleme başlatıldı
Trump'tan İdlib konusunda 'Erdoğan'la birlikte çalışıyoruz' açıklaması Trump'tan İdlib konusunda 'Erdoğan'la birlikte çalışıyoruz' açıklaması
Avcılar'da lise öğrencileri arasında bıçakla kavga: 1 yaralı Avcılar'da lise öğrencileri arasında bıçakla kavga: 1 yaralı
Kutsal ibadethanemiz Mescid-i Aksa'yı basan Yahudilerin öncüsü Haham Yehuda Glick hırsızlıkla suçlandı Kutsal ibadethanemiz Mescid-i Aksa'yı basan Yahudilerin öncüsü Haham Yehuda Glick hırsızlıkla suçlandı
Adriana Lima'dan Türkiye'ye: Bir daha uydurma haber yapmayın Adriana Lima'dan Türkiye'ye: Bir daha uydurma haber yapmayın
İngiltere, Parthenon heykellerini Yunanistan'a vermek istemiyor İngiltere, Parthenon heykellerini Yunanistan'a vermek istemiyor
Ali Koç'tan yaylım ateşi Ali Koç'tan yaylım ateşi
Serrac, Hafter ile yürütülen müzakerelerin tümünü askıya aldı Serrac, Hafter ile yürütülen müzakerelerin tümünü askıya aldı
Dayısını miras yüzünden öldürdü Dayısını miras yüzünden öldürdü
Jaguar Land Rover Çin'den bavulla parça taşıdı Jaguar Land Rover Çin'den bavulla parça taşıdı
Herşey bir şaka ile başladı! Önlük giyen yavru köpek Fındık şimdi okulun en popüleri Herşey bir şaka ile başladı! Önlük giyen yavru köpek Fındık şimdi okulun en popüleri
Lavrov: İdlib konusunda yeni şart teklif etmedik Lavrov: İdlib konusunda yeni şart teklif etmedik
İTO Başkanı Avdagiç: Yatırımcının yolunu açan faiz kararından memnunuz İTO Başkanı Avdagiç: Yatırımcının yolunu açan faiz kararından memnunuz

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

19 Şubat 2020 Çarşamba 18:57:20 | Son Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 18:58:30

32 milyon Euro'luk yat İstanbul Boğazı'na demir attı

Marshall bayraklı 73 metre uzunluğundaki 'Coral Ocean' isimli lüks yat Kuruçeşme Limanı'na demir attı. 'Coral Ocean' geçtiğimiz yıl Monaco'da düzenlenen fuarda 32 milyon Euro'ya satılmıştı.

1994 yılında yapımı tamamlanan Marshall bayraklı 73 metre uzunluğunda 'Coral Ocean' adlı, 3 katlı lüks yat, Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Kuruçeşme Limanına demirleyen yatın, 5 gün İstanbul'da kaldıktan sonra rotasını Yunanistan'a çevireceği öğrenildi. Lüks yatın 2015 yılında tadilat geçirdiği, iç ve dış bölümlerinin ünlü tasarımcı Jon Bannenberg tarafından tasarlandığı öğrenildi. Ahoy Club'ün kurucusu Ian Malouf ise geçtiğimiz yıl Monaco'da düzenlenen fuarda 32 milyon Euro'ya yatı satın almıştı. 22 mürettebatı bulunan lüks yatta büyük ve geniş bir ana süit ve 4 adette alt güverte süiti bulunuyor. Bunun yanı sıra lüks yatta yüzme havuzu, buhar odası, jakuzi ve spor salonu da yer alıyor.

"UZAYA BİLE GİDİLİR BU YATLA"

Kuruçeşme Limanı'nda demirleyen lüks yatı görerek inceleyen Bülent Kayar," Geçerken gördüm. İnsanlar zevkli ve lüksü için neler yapıyor diye düşündüm. Bakmaya bile korkuyoruz. Aldığımız maaşlarla kıyaslama yapsak ömrümüz yetmez almaya. Benim olsa gezerim, dünyanın tadını çıkarırım. Uzaya bile gider bu gemi" ifadelerini kullandı.

DHA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER