31 Aralık yılbaşı gecesi Kanal D'de neler var? Kanal D 31 Aralık yayın akışı haberimizde

Kanal D yılbaşı yayın akışı yoğun ilgi görüyor. 31 Aralık yılbaşı gecesi Kanal D'de neler var? sorunun yanıtı internette araştırılıyor. Kanal D 31 Aralık yayın akışı merak ediliyor. Yılbaşı akşamını evde geçirmek isteyen vatandaşlar hangi kanalda hangi program ya da dizinin yayınlandığını öğrenmek istiyor. Kanal D'de bu akşam Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel programı ile ekranlara gelecek. BKM’nin 25. yılında Mükremin Çıtır, Lütfiye Çıtır ve Feriştah, doğdukları sahnede Mükremin’in rüyasında buluşacak. Gülben Ergen de dadı rolüyle sahnede yer alacak. Detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

31 ARALIK YILBAŞI KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D'de bu akşam Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel programı ile ekranlara gelecek. BKM’nin 25. yılında Mükremin Çıtır, Lütfiye Çıtır ve Feriştah, doğdukları sahnede Mükremin’in rüyasında buluşacak. Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan’ın yıllar sonra aynı sahnede Lütfiye, Mükremin ve Feriştah olarak Bir Demet Tiyatro’yu oynaması Çok Güzel Hareketler’in yılbaşı bölümünü unutulmaz kılacak.

Çok Güzel Hareketler 2'nin yılbaşı özel bölümüne Afili Aşk’ın başrol oyuncuları Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul, Ümit Besen, Eypio, Gülben Ergen, Anadolu Ateşi, Suzan Kardeş, Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Ersay Üner ve İsmail Altunsaray konuk olacak.

Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel’ bölümü, İbrahim Büyükak’ın sunumuyla başlayacak. İlk skeç Erkek Yurdu’nda Oğuzhan Koç; Semtsel Dönüşüm skecinde Eypio izleyici karşısına çıkarken; Yılbaşı Çevirmesi