31 Aralık vergi daireleri açık mı? 31 Aralık vergi daireleri kaça kadar açık?
31 Aralık vergi daireleri açık mı? 31 Aralık vergi daireleri kaça kadar açık? soruları gündemin merakla araştırılan soruları arasında yer alıyor. 31 Aralık, yılbaşı arifesi oluyor. 1 Ocak 2020 Çarşamba günü resmi tatil oluyor. Okullar ve kurumlar bu tarihte kapalı oluyor. Vergi dairelerinde işi olanlar yarın işlerini yapabilip yapamayacaklarını öğrenmek istiyor. Vergi dairelerine yarın tatil var mı? Öğleden sonra vergi daireleri kapalı mı olacak? sorularının yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor...
31 Aralık, yılbaşı arifesi oluyor. 1 Ocak 2020 Çarşamba günü resmi tatil oluyor. Okullar ve kurumlar bu tarihte kapalı oluyor. Vergi dairelerinde işi olanlar yarın işlerini yapabilip yapamayacaklarını öğrenmek istiyor. 31 Aralık vergi daireleri açık mı? 31 Aralık vergi daireleri kaça kadar açık? soruları gündemin merakla araştırılan soruları arasında yer alıyor. 31 Aralı vergi daireleri çalışma saatleri ile ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor..
31 ARALIK VERGİ DAİRELERİ AÇIK MI?
31 Aralık resmi tati olmuyor. 1 Ocak arifesi olmasına karşın 31 Aralık yarım gün olmuyor. 31 Aralık'ta kurumlar tam gün hizmet veriyor. 31 Aralık vergi daireleri açık oluyor. Vergi daireleri çalışma saatleri şu şekilde:
VERGİ DAİRELERİ ÇALIŞMA SAATLERİ
Vergi dairesi, hafta içi her gün mesaiye saat 08:00'da başlar ve 12:00'a kadar devam ederler. 12:00 / 13:00 arası öğle molasının ardından 13:00'da tekrar mesaiye başlayıp akşam saat 17:00'da mesai sona erer. Vergi daireleri Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.
2020 RESMİ TATİL TARİHLERİ
YENİ YIL TATİLİ
2020 Resmi tatil takvimine göre Yılbaşı tatili 1 Ocak Çarşamba gününe denk gelecek.
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TATİLİ
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Perşembe gününe denk geliyor. Çalışanlar Perşembe ve Cuma gününü bağlayarak toplamda 4 gün tatil yapabilecek.
1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ TATİLİ
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Cuma gününe denk geliyor. Öğrenciler ve çalışanlar toplamda 3 gün tatil yapabilecek.
19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI TATİLİ
19 Mayıs Atatürk`ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Salı gününe denk geliyor. Çalışanlar pazartesi ve salı gününü bağlayarak toplamda 4 gün tatil yapabilecek.
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ
23 Mayıs Cumartesi Ramazan Bayramı Arifesi
24 Mayıs Pazar Ramazan Bayramı 1.gün
25 Mayıs Pazartesi Ramazan Bayramı 2.gün
26 Mayıs Salı Ramazan Bayramı 3.gün
15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ TATİLİ
15 Temmuz Demokrasi Bayramı çarşamba gününe denk gelecek.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
30 Temmuz Perşembe Kurban Bayramı Arifesi
31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı 1.gün
1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı 2.gün
2 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 3.gün
3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 4.gün
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TATİLİ
30 Ağustos Zafer Bayramı pazar gününe denk gelecek.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı perşembe gününe denk gelecek.
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