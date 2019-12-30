31 Aralık Salı günü noterler açık mı? 31 Aralık 2019 noterler yarım gün mü?

  • Bist 100
    114644
  • Dolar
    5,9515
  • Euro
    6,6620
  • Altın
    289,1350
İstanbul
3 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İzmir polisini alarma geçiren katil zanlısı yaralı olarak yakalandı İzmir polisini alarma geçiren katil zanlısı yaralı olarak yakalandı
Şarkıcı Doğuş kaç yaşında? Doğuş'un eşi Azeri Hoşkedem Hidayetkızı kimdir? Şarkıcı Doğuş kaç yaşında? Doğuş'un eşi Azeri Hoşkedem Hidayetkızı kimdir?
Beşiktaş transfer bombasını bugün patlatıyor Beşiktaş transfer bombasını bugün patlatıyor
Bebeklerin genetiğini değiştiren Çinli bilim insanına 3 yıl hapis Bebeklerin genetiğini değiştiren Çinli bilim insanına 3 yıl hapis
Baba Parası filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Baba Parası vizyona girdi mi? Baba Parası filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Baba Parası vizyona girdi mi?
Üşüyen köpekleri ısıtıp karınlarını doyurdular Üşüyen köpekleri ısıtıp karınlarını doyurdular
Silah arkadaşları şehidini 23 yıldır unutmadı Silah arkadaşları şehidini 23 yıldır unutmadı
Kaldırımda yatan köpeği soğuktan korumak için üzerine hırka örttüler Kaldırımda yatan köpeği soğuktan korumak için üzerine hırka örttüler
Nevşehir'de lise öğrencileri ihtiyaç sahibi ailenin evini yeniledi Nevşehir'de lise öğrencileri ihtiyaç sahibi ailenin evini yeniledi
Engelliler Afrika'da su kuyusu açtırmak için çanta dikiyor Engelliler Afrika'da su kuyusu açtırmak için çanta dikiyor
Cumhurbaşkanlığı'ndan Kanal İstanbul paylaşımı Cumhurbaşkanlığı'ndan Kanal İstanbul paylaşımı
Tarihi Oturakçı Pazarı'nın 56 yıllık terzisi: Mehmet usta Tarihi Oturakçı Pazarı'nın 56 yıllık terzisi: Mehmet usta
Cumhurbaşkanlığı'ndan Kanal İstanbul paylaşımı Cumhurbaşkanlığı'ndan Kanal İstanbul paylaşımı
Turizmde yeni rekor! Türkiye'ye gelen toplam ziyaretçi sayısı 48 milyonu aştı Turizmde yeni rekor! Türkiye'ye gelen toplam ziyaretçi sayısı 48 milyonu aştı
Çanakkale'de kavgada bıçaklanan üniversiteli yaşamını yitirdi Çanakkale'de kavgada bıçaklanan üniversiteli yaşamını yitirdi
Ahmet Kural kaç yaşında? Ahmet Kural kimdir, nereli? Ahmet Kural kaç yaşında? Ahmet Kural kimdir, nereli?
Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse'nin şehit edilmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse'nin şehit edilmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı
Murat Cemcir kimdir, kaç yaşında? Murat Cemcir nereli, evli mi? Murat Cemcir kimdir, kaç yaşında? Murat Cemcir nereli, evli mi?
Falcao'nun takımdan ayrılmasına onay verildi Falcao'nun takımdan ayrılmasına onay verildi
Emekli polisin yetiştirdiği et tavukları Arap sofralarını süslüyor Emekli polisin yetiştirdiği et tavukları Arap sofralarını süslüyor
2019'da FETÖ'nün operasyonel gücü kalmadı 2019'da FETÖ'nün operasyonel gücü kalmadı
Fenerbahçe'nin 6 futbolcusuna teklif yağıyor Fenerbahçe'nin 6 futbolcusuna teklif yağıyor
Borsa İstanbul, 1 Ocak'ta kapalı olacak Borsa İstanbul, 1 Ocak'ta kapalı olacak
31 Aralık Salı günü noterler açık mı? 31 Aralık 2019 noterler yarım gün mü? 31 Aralık Salı günü noterler açık mı? 31 Aralık 2019 noterler yarım gün mü?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

30 Aralık 2019 Pazartesi 11:06:21 | Son Güncelleme: 30 Aralık 2019 Pazartesi 11:07:46

31 Aralık Salı günü noterler açık mı? 31 Aralık 2019 noterler yarım gün mü?

31 Aralık Salı günü noterler açık mı? 31 Aralık 2019 noterler yarım gün mü? merakla araştırılıyor. Sene sonunun gelmesi ile yeni yıl coşkusu da yaşanmaya başladı. Vatandaşlar yeni yılı coşku ile karşılayacak ve 1 Ocak 2020 Çarşamba günü resmi tatillerini yapacaklar. Resmi kurumlar ve okullar 1 Ocak'ta tatil olacak. Peki, yılbaşı arifesi olan 31 Aralık'ın yarım gün açık olup olmadığı merak ediliyor. Noterde işlem yapmak isteyenler de noterlerin yarın tam gün mü yoksa yarım gün mü açık olup olmadığını öğrenmek istiyor. İşte 31 Aralık Salı günü noterler açık mı? 31 Aralık 2019 noterler yarım gün mü? sorularının yanıtı..

Noterde işlem yapmak isteyenler de noterlerin yarın tam gün mü yoksa yarım gün mü açık olup olmadığını araştırıyor. 31 Aralık Salı günü noterler açık mı? 31 Aralık 2019 noterler yarım gün mü? sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. 1 Ocak 2020'nin yaklaşması ile yeniyıl coşkusu da yaşanmaya başladı. Vatandaşlar yeni yılı coşku ile karşılayacak ve 1 Ocak 2020 Çarşamba günü resmi tatillerini yapacaklar. Resmi kurumlar ve okullar 1 Ocak'ta tatil olacak. Yılbaşı arifesi olan 31 Aralık'ın noterlerin yarım mı yoksa tam gün mü açık olacağı merak ediliyor. Noterlerin 31 Aralık çalışma saatleri haberimiz içerisinde yer alıyor.

31 ARALIK NOTERLER AÇIK MI?

31 Aralık resmi tatil olmuyor. Bu nedenle 31 Aralık Salı günü noterler açık olacak ve çalışma saatleri içerisinde hizmet verecek. 

1 OCAK'TA NÖBETÇİ NOTER AÇIK OLACAK MI?

1 Ocak 2020 resmi tatil olduğu için tüm noterler yurt genelinde kapalı olacak. Nöbetçi noterler resmi tatil günlerinde kapalı oluyor ve sadece Cumartesi, Pazar günleri hizmet veriyor. Bu nedenle 1 Ocak'ta nöbetçi noterler de hizmet vermeyecek.

NOTERDE YAPILABİLEN İŞLEMLER NELER?

– Evlenme sözleşmesi,
– Gayrimenkul satış vaadi sözleşme
– Zilyetlik devri sözleşmesi
– Miras taksimi Gayrimenkul, hibe vaadi sözleşmesi,
– Şirket sözleşmesi,
– İrtifak hakkı vaadi ve ortak mülkün idaresi sözleşmesi,
– Medeni Kanunun 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi,
– Kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507),
– Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511),
– Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi,
– Kira sözleşmesi,
– Menkul mallarda hibe sözleşmesi,
– Taksim ve ifraz sözleşmesi,
– Evlat edinme sözleşmesi,

– Temlik,
– Taahhütname,
– Kefaletname,
– Vasiyetname,
– Vakıf senedi,
– Aile vakfı senedi,
– Tanıma senedi,
– Muvafakatname,
– Sulhname,
– Yeddiemin senedi,
– Rehin senedi,
– Borç senedi,
– Fesihname,
– İbraname,
– Beyanname,
– Şahadetname,
– Piyango – Kur'a ve toplantı tutanağı,
– Emanetleri saklama tutanağı,
– İfade tutanağı,
– Tespit tutanağı,
– Vekaletname,
– Defter onaylanması,
– Çevirme,
– Örnek çıkartma,
– İmza sirküleri,
– Protesto işleri,
– İhbar – ihtarname işleri ve tebliği,
– Tescil,

Noterler tarafından özel olarak yapılabilecek işlemler

– Tespit işleri,

– Emanet işleri,

– Vasiyetname ve ölüme bağlı tasarruflarla ilgili işler,

– Tebligat işleri

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ