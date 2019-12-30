Noterde işlem yapmak isteyenler de noterlerin yarın tam gün mü yoksa yarım gün mü açık olup olmadığını araştırıyor. 31 Aralık Salı günü noterler açık mı? 31 Aralık 2019 noterler yarım gün mü? sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. 1 Ocak 2020'nin yaklaşması ile yeniyıl coşkusu da yaşanmaya başladı. Vatandaşlar yeni yılı coşku ile karşılayacak ve 1 Ocak 2020 Çarşamba günü resmi tatillerini yapacaklar. Resmi kurumlar ve okullar 1 Ocak'ta tatil olacak. Yılbaşı arifesi olan 31 Aralık'ın noterlerin yarım mı yoksa tam gün mü açık olacağı merak ediliyor. Noterlerin 31 Aralık çalışma saatleri haberimiz içerisinde yer alıyor.

31 ARALIK NOTERLER AÇIK MI?

31 Aralık resmi tatil olmuyor. Bu nedenle 31 Aralık Salı günü noterler açık olacak ve çalışma saatleri içerisinde hizmet verecek.

1 OCAK'TA NÖBETÇİ NOTER AÇIK OLACAK MI?

1 Ocak 2020 resmi tatil olduğu için tüm noterler yurt genelinde kapalı olacak. Nöbetçi noterler resmi tatil günlerinde kapalı oluyor ve sadece Cumartesi, Pazar günleri hizmet veriyor. Bu nedenle 1 Ocak'ta nöbetçi noterler de hizmet vermeyecek.

NOTERDE YAPILABİLEN İŞLEMLER NELER?

– Evlenme sözleşmesi,

– Gayrimenkul satış vaadi sözleşme

– Zilyetlik devri sözleşmesi

– Miras taksimi Gayrimenkul, hibe vaadi sözleşmesi,

– Şirket sözleşmesi,

– İrtifak hakkı vaadi ve ortak mülkün idaresi sözleşmesi,

– Medeni Kanunun 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi,

– Kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507),

– Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511),

– Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi,

– Kira sözleşmesi,

– Menkul mallarda hibe sözleşmesi,

– Taksim ve ifraz sözleşmesi,

– Evlat edinme sözleşmesi,

– Temlik,

– Taahhütname,

– Kefaletname,

– Vasiyetname,

– Vakıf senedi,

– Aile vakfı senedi,

– Tanıma senedi,

– Muvafakatname,

– Sulhname,

– Yeddiemin senedi,

– Rehin senedi,

– Borç senedi,

– Fesihname,

– İbraname,

– Beyanname,

– Şahadetname,

– Piyango – Kur'a ve toplantı tutanağı,

– Emanetleri saklama tutanağı,

– İfade tutanağı,

– Tespit tutanağı,

– Vekaletname,

– Defter onaylanması,

– Çevirme,

– Örnek çıkartma,

– İmza sirküleri,

– Protesto işleri,

– İhbar – ihtarname işleri ve tebliği,

– Tescil,

Noterler tarafından özel olarak yapılabilecek işlemler

– Tespit işleri,

– Emanet işleri,

– Vasiyetname ve ölüme bağlı tasarruflarla ilgili işler,

– Tebligat işleri