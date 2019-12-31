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31 Aralık 2019 Salı 18:14:39 | Son Güncelleme: 31 Aralık 2019 Salı 18:16:34

31 Aralık gecesi okunacak dualar neler? Bu gece kılınacak namaz haberimizde

31 Aralık gecesi okunacak dualar neler? 31 aralık gecesi kılınacak namaz, arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Bu gece 00:00'da 2019 sona eriyor, 2020 yeni yıla giriliyor. Müslüman vatandaşlar bu geceyi hayırlı dualar ederek değerlendirmek, yeni yıla dualarla, ibadet yaparak girmek istiyor. 31 Aralık gecesi okunacak dua, sene sonu duası, sene başı duası haberimiz içerisinde yer alıyor.

Bu gece yeni yıla giriliyor. 31 Aralık gecesi okunacak dualar neler? 31 aralık gecesi kılınacak namaz, arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Bu gece 00:00'da 2019 sona eriyor, 2020 yeni yıla giriliyor. Müslüman vatandaşlar bu geceyi hayırlı dualar ederek değerlendirmek, yeni yıla dualarla, ibadet yaparak girmek istiyor. 31 Aralık gecesi okunacak dua, sene sonu duası, sene başı duası haberimiz içerisinde yer alıyor.

31 ARALIK GECESİ OKUNACAK DUALAR NELER?

31 ARALIK SENE SONU DUASI

Her kim Zilhicce’nin sonunda;“Ey ALLAH’ım C.C. ! Bu sene. Senin razı olmayıp beni nehyettiğin şeylerden her ne yaptıysam ben onları unuttum. Sen ise unutmadın. Bana ceza vermeye kadirken mühlet verdin ve ben. Sana karşı gelme cüreti göstermişken beni tevbeye davet ettin. Ey ALLAH’ım C.C.! Ben bütün bunlardan dolayı senden mağfiret diliyorum. Beni mağfiret eyle! Ey Kerem sahibi! Ey Celâl ve İkram sahibi! Bu sene. Senin razı olup bana sevap vaad ettiğin hangi amelleri işlediysem. Senden dilerim ki onları benden kabul edesin ve Senden ümidimi kesmeyesin! Ey Kerem Sahibi. kabul eyle! Efendimiz Muhammed’e (SAV) ve âl-i Ashabına Salât-ü Selâm eyle! ” derse. şeytan: “Biz. bu sene yorulup bu günahları işletmek için zahmet çektik. o bir anda hepsini sildirdi” diyerek yüzüne toprak saçar.


1 OCAK SENE BAŞI DUASI

Her kim Muharrem’in evvelinde;“Ey ALLAH’ım C.C. ! Sen Ebedi ve Kadimsin. İşte bu yeni senedir. ben Senden bu sene şeytan ve dostlarından korunmayı kötülüğü çokça emreden bu nefse karşı yardım ve beni Sana yaklaştıran amellerle meşgul olmayı isterim. Ey Kerem Sahibi. kabul eyle! ” derse. şeytan: “Biz bu kişiden ümidi kesdik” der. ve ALLAH C.C. ona.kendisini sene boyunca koruyacak iki Melek görevlendirir. (Hadis’i Şerif. Kaynak: Alemle Safûrî. Nüzhetü’l-mecâlis.1/156)  

BU GECE KILINACAK NAMAZ NEDİR?

31 Aralık gecesine özel namaz ibadeti bulunmuyor. Yeni yıla ibadet yaparak girmek isteyen vatandaşlar içlerinden geldiği şekilde ibadetlerini yerine getirebiliyor. 

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