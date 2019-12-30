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30 Aralık 2019 Pazartesi 10:22:06 | Son Güncelleme: 30 Aralık 2019 Pazartesi 10:23:11

31 Aralık 2019 resmi tatil mi? 31 Aralık okul yarım gün mü?

31 Aralık 2019 resmi tatil mi? 31 Aralık okul yarım gün mü? merakla araştırılan konular arasında yerini aldı. Yıl sonunun yaklaşması ile yeni yıl coşkusu da yaşanmaya başladı. 1 Ocak 2020 Çarşamba günü resmi tatilde olan çalışanlar ve öğrenciler 31 Aralık'ta da tatil olup olmadığını öğrenmek istiyor. 31 Aralık'ın resmi tatil olup olmadığı veya 31 Aralık'ın yarım gün olup olmadığı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 31 Aralık ve yeni yıl resmi tatili ile ilgili bilgiler haberimiz içerisinde yer alıyor. İşte 31 Aralık 2019 resmi tatil mi? sorusunun yanıtı..

Yeni yıla az bir süre kaldı. Yarın 31 Aralık 2019. Yarın gece 00:00'da 2020 yılına geçilecek. Yeni yıl coşkusunu yaşayan herkes 1 Ocak 2020 resmi tatili bekliyor. Aynı zamanda yarın (31 Aralık) için resmi izin olup olmadığı da araştırılıyor. 31 Aralık 2019 resmi tatil mi? 31 Aralık okul yarım gün mü? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılan sorular arasında yer alıyor. 31 Aralık ve yeni yıl resmi tatili ile ilgili bilgiler haberimiz içerisinde yer alıyor.  

31 ARALIK 2019 RESMİ TATİL Mİ?

31 Aralık 2019 resmi tatil olmuyor. 31 Aralık Salı günü resmi kurumlar ve okullar açık olacak.

31 ARALIK OKUL YARIM GÜN MÜ?

31 Aralık'ta okullar yarım gün değil. Öğrenciler öğrenimlerine tam gün devam edecekler. 1 Ocak 2020 Çarşamba günü 1 gün arayla eğitime ara verecekler.

1 OCAK 2020 RESMİ TATİL Mİ?

1 Ocak 2020 Çarşamba günü resmi tatil oluyor. 1 Ocak'ta resmi kurumlar ve okullar tam gün kapalı oluyor. 

2020 RESMİ TATİL TARİHLERİ

YENİ YIL TATİLİ

2020 Resmi tatil takvimine göre Yılbaşı tatili 1 Ocak Çarşamba gününe denk gelecek.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TATİLİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Perşembe gününe denk geliyor. Çalışanlar Perşembe ve Cuma gününü bağlayarak toplamda 4 gün tatil yapabilecek.

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ TATİLİ

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Cuma gününe denk geliyor. Öğrenciler ve çalışanlar toplamda 3 gün tatil yapabilecek.

19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI TATİLİ

19 Mayıs Atatürk`ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Salı gününe denk geliyor. Çalışanlar pazartesi ve salı gününü bağlayarak toplamda 4 gün tatil yapabilecek.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ

23 Mayıs Cumartesi Ramazan Bayramı Arifesi

24 Mayıs Pazar Ramazan Bayramı 1.gün

25 Mayıs Pazartesi Ramazan Bayramı 2.gün

26 Mayıs Salı Ramazan Bayramı 3.gün

 

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ TATİLİ

15 Temmuz Demokrasi Bayramı çarşamba gününe denk gelecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

30 Temmuz Perşembe Kurban Bayramı Arifesi

31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı 1.gün

1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı 2.gün

2 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 3.gün

3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 4.gün

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TATİLİ

30 Ağustos Zafer Bayramı pazar gününe denk gelecek.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı perşembe gününe denk gelecek.

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