300 yıllık sarnıç yıkıldı yıkılacak

Kubbesindeki Horasan harçları yok olmaya yüz tutan sarnıcın dış duvarının bir bölümü yıkılmış durumda. Bölge halkı, içi sapasağlam ve suyla dolu olan, zaman zaman yöredeki çobanlar tarafından kullanılan sarnıcın restore edilmesini istedi. Çeşme mahallesi muhtarı Mahir Akkuş, 8 yıl önce restore edilmesi için Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne başvurduğunu belirterek ‘’ Uzmanlar gelip üstündeki yazıtı incelediler. Yazıtın Osmanlıca olduğunu, bu sarnıcın 250- 300 yıllık olduğunu, Yörüklerin ve sahilden ticaret için yaylaya çıkan tüccarların konaklama noktası olduğunu belirterek, restore edileceğini söylediler. Ancak bir gelişme olmadı’’ dedi.