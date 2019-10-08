  • Bist 100
    101273
  • Dolar
    5,8381
  • Euro
    6,4165
  • Altın
    281,7910
İstanbul
16 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Fransız heyetten TBMM'ye ziyaret Fransız heyetten TBMM'ye ziyaret
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan hakkında çıkan haberleri yalanladı Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan hakkında çıkan haberleri yalanladı
Video Deneme Haber 1 Video Deneme Haber 1
Albert Riera'dan Galatasaray yorumu: Fatih Terim'in en iyisini yapacağına inanıyorum Albert Riera'dan Galatasaray yorumu: Fatih Terim'in en iyisini yapacağına inanıyorum
Masterchef İspanyol menüsü tarifi nedir? Masterchef dokunulmazlık yarışını kim kaybetti? Masterchef İspanyol menüsü tarifi nedir? Masterchef dokunulmazlık yarışını kim kaybetti?
FETÖ sanığı eski yüzbaşı "ankesör"den 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı FETÖ sanığı eski yüzbaşı "ankesör"den 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı
ABD, Çin'in Uygurlara zulmettiği gerekçesiyle 28 Çinli teşekkülü kara listeye aldı ABD, Çin'in Uygurlara zulmettiği gerekçesiyle 28 Çinli teşekkülü kara listeye aldı
Naim Süleymanoğlu'nun madalyalarının kayıp olduğu iddiası Naim Süleymanoğlu'nun madalyalarının kayıp olduğu iddiası
300 liralık cinayetin sanığına 'iyi hal ve tahrik' indirimi ile 15 yıl hapis 300 liralık cinayetin sanığına 'iyi hal ve tahrik' indirimi ile 15 yıl hapis
Ankaragücü'nde genel kurul tarihi belirlendi Ankaragücü'nde genel kurul tarihi belirlendi
AÖL kayıt yenileme dönemi uzatıldı: AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? AÖL kayıt yenileme dönemi uzatıldı: AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor?
28 Ekim okullar tatil mi 2019? 28 Ekim yarım gün tatil mi? 28 Ekim okullar tatil mi 2019? 28 Ekim yarım gün tatil mi?
Mehmet Ekici, Süper Lig'den Antalyaspor ve Kasımpaşa ile görüşüyor Mehmet Ekici, Süper Lig'den Antalyaspor ve Kasımpaşa ile görüşüyor
Bir şarkı yaptı uykular haram oldu! Fatih Bulut'a suç duyurusu Bir şarkı yaptı uykular haram oldu! Fatih Bulut'a suç duyurusu
Galatasaray Doğa Sigorta, Avrupa'da ikide iki peşinde Galatasaray Doğa Sigorta, Avrupa'da ikide iki peşinde
Rüştü Reçber TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü oldu Rüştü Reçber TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü oldu
UEFA'dan hakem Ümit Öztürk'e görev UEFA'dan hakem Ümit Öztürk'e görev
Beyran yiyen bağımlısı oluyor! Tam 13 saate pişen meşhur kahvaltı Beyran yiyen bağımlısı oluyor! Tam 13 saate pişen meşhur kahvaltı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kulüplere teşekkür mesajı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kulüplere teşekkür mesajı
At arabası görünümlü otomobil denetime takıldı ve trafikten men edildi At arabası görünümlü otomobil denetime takıldı ve trafikten men edildi
Türkiye - Arnavutluk maçının hakemi belli oldu Türkiye - Arnavutluk maçının hakemi belli oldu
Fatih Terim'in Ankara'da soyunma odasında yaptığı konuşma ortaya çıktı: Gerekeni yaparız şüpheniz olmasın! Fatih Terim'in Ankara'da soyunma odasında yaptığı konuşma ortaya çıktı: Gerekeni yaparız şüpheniz olmasın!
Turistler Keşmir'e yeniden girebilecek Turistler Keşmir'e yeniden girebilecek
Abdülkadir Ömür'ün sahalara geri dönüş tarihi belli oldu Abdülkadir Ömür'ün sahalara geri dönüş tarihi belli oldu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

08 Ekim 2019 Salı 14:42:43 | Son Güncelleme: 08 Ekim 2019 Salı 15:25:40

300 liralık cinayetin sanığına 'iyi hal ve tahrik' indirimi ile 15 yıl hapis

Bursa'da kendisinden 300 lira alacağını isteyen Azerbaycanlı Süleyman Nufarov'u (27) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Süleyman Kebiz (41), son savunmasında ağlayarak, "Keşke ben ölseydim, bu olay yaşanmasaydı. Pişmanım, bunları yaşamak istemezdim" dedi. Mahkeme, önce müebbet hapis verdiği Kebiz'in cezasını iyi hal ve tahrik indirimi uygulayarak, 15 yıla düşürdü.

Olay, geçen yıl 7 Temmuz'da Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesini Azerbaycan'da bırakarak Türkiye'ye gelen Ahıska Türkü Süleyman Nufarov, Süleyman Kebiz'in yanında bir inşaatta çalışmaya başladı. Bir süre sonra işten ayrılan Nufarov, alacağı olan 300 lirayı istemek için Kebiz'in yanına gitti. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Kebiz, masanın üzerinde bulunan bıçağı Nufarov'a sapladı. Ağır yaralanan 1 çocuk babası Süleyman Nufarov, kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Süleyman Kebiz de tutuklandı.

"KİMSE BENDEN FAZLA PARA ALAMAZ"

Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Süleyman Kebiz ile ölen Süleyman Nufarov'un duruşma için Azerbaycan'dan gelen annesi Sandare Nufarov ve taraf avukatları hazır bulundu. Kebiz daha önce verdiği "Olay günü Süleyman Nufarov 300 lira olan alacağını istemek için yanıma geldi. Vereceğimi söyledim. 'Bugün senden o parayı fazlasıyla alacağım' deyince 'Kimse benden fazla para alamaz' diyerek, tepki gösterdim. Bunun üzerine tartışma büyüdü. Süleyman bana sandalye ile vurdu. Ben de karpuz kestiğimiz bıçağı kendimi korumak için elime aldım, rastgele salladım. Bu sırada Süleyman omzumdan tutup beni kendisine çevirdi bıçak da ona denk geldi. Süleyman'ın hastanede öldüğünü öğrendim" ifadesini tekrarladı.

"KEŞKE BEN ÖLSEYDİM"

Cumhuriyet savcısını müebbet hapis cezasını çarptırılmasını mütalaa etmesinin ardından son sözü sorulan Kebiz ağlayarak, "Keşke ben ölseydim, bu olay yaşanmasaydı. Olaydan sonra kaçmadım. Kendim teslim oldum. Pişmanım, bunları yaşamak istemezdim" dedi. Anne Sandare Nufarov da sanığın cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme, Süleyman Kebiz'i önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından da cezayı iyi hal ve tahrik indirimi uygulayarak, 15 yıla düşürdü.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ