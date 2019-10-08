300 liralık cinayetin sanığına 'iyi hal ve tahrik' indirimi ile 15 yıl hapis

Olay, geçen yıl 7 Temmuz'da Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesini Azerbaycan'da bırakarak Türkiye'ye gelen Ahıska Türkü Süleyman Nufarov, Süleyman Kebiz'in yanında bir inşaatta çalışmaya başladı. Bir süre sonra işten ayrılan Nufarov, alacağı olan 300 lirayı istemek için Kebiz'in yanına gitti. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Kebiz, masanın üzerinde bulunan bıçağı Nufarov'a sapladı. Ağır yaralanan 1 çocuk babası Süleyman Nufarov, kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Süleyman Kebiz de tutuklandı.

"KİMSE BENDEN FAZLA PARA ALAMAZ"

Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Süleyman Kebiz ile ölen Süleyman Nufarov'un duruşma için Azerbaycan'dan gelen annesi Sandare Nufarov ve taraf avukatları hazır bulundu. Kebiz daha önce verdiği "Olay günü Süleyman Nufarov 300 lira olan alacağını istemek için yanıma geldi. Vereceğimi söyledim. 'Bugün senden o parayı fazlasıyla alacağım' deyince 'Kimse benden fazla para alamaz' diyerek, tepki gösterdim. Bunun üzerine tartışma büyüdü. Süleyman bana sandalye ile vurdu. Ben de karpuz kestiğimiz bıçağı kendimi korumak için elime aldım, rastgele salladım. Bu sırada Süleyman omzumdan tutup beni kendisine çevirdi bıçak da ona denk geldi. Süleyman'ın hastanede öldüğünü öğrendim" ifadesini tekrarladı.

"KEŞKE BEN ÖLSEYDİM"

Cumhuriyet savcısını müebbet hapis cezasını çarptırılmasını mütalaa etmesinin ardından son sözü sorulan Kebiz ağlayarak, "Keşke ben ölseydim, bu olay yaşanmasaydı. Olaydan sonra kaçmadım. Kendim teslim oldum. Pişmanım, bunları yaşamak istemezdim" dedi. Anne Sandare Nufarov da sanığın cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme, Süleyman Kebiz'i önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından da cezayı iyi hal ve tahrik indirimi uygulayarak, 15 yıla düşürdü.