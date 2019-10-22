30 yıllık birikim 7 dakikada kül oldu 

Evin içinin duman dolduğunu gören anne Havva Kurt'la çocukları hemen kendilerini dışarı atarken ahşap ev alevlere teslim oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Evden geriye sadece enkaz kaldı. 30 yıllık birikimleri ve 20 bin lira parası yanan Kurt, ailesi sokakta kaldı. Kalp hastası ve malulen emekli olan Ahmet Kurt, evinin onarılmasını ve eşya yardımı bekliyor.