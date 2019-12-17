30 ayrı suçtan aranan firari zanlı, kaçmak isterken yakalandı
Muğla'nın Milas ilçesinde ev, iş yeri ve hayvan hırsızlığı gibi yüz kızartıcı adi suçlara karıştığı iddiasıyla aranan firari zanlı, aracıyla gezindiğini sırada jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Sorgu esnasında sahte kimlik veren zanlı kaçmaya çalışsa da, jandarmadan kurtulamadı.
Milas’ta ev, iş yeri, büyükbaş hayvan hırsızlığı gibi yaklaşık 30 ayrı hırsızlık olayına karıştığı, yakalanmasının ardından konulduğu cezaevinden firar ettiği iddiasıyla araması bulunan T.A. Milas İlçe Jandarma Komutanlığı Ekipleri’nin çalışması ile yakalandı
Şahsın Kırcağız Mahallesi’nde aracıyla gezindiğini tespit eden jandarma ekipleri, T.A.’yı yakalamak için operasyon düzenledi.
Jandarmanın kimlik sorgulaması sırasında sahte kimlik veren T. A. daha sonra olay yerinden kaçmaya çalıştı. Kısa sürede zeytinlik arazide yakalandı.
Milas İlçe Jandarma Komutanlığı’nda ifadesine başvurulan T. A. Milas Adliyesi’ne sevk edildi.
İHA
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