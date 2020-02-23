3. Uluslararası Etnospor Forumu'nun deklarasyonunda, hükümetlerin, geleneksel spor ve oyunların modern sporla nasıl bir arada bulunması gerektiğine ilişkin milli stratejiler geliştirmesi gerektiği belirtildi.

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde Dünya Etnospor Konfederasyonunca bu yıl "Geleneksel Sporların İhyası" temasıyla düzenlenen 3. Uluslararası Etnospor Forumu'nun deklarasyonu yayımlandı.

Foruma katılan 55 ülkeden 200'den fazla katılımcıya okunan deklarasyonda, foruma 8 ülkeden gençlik, kültür ve spor bakanlarının da katıldığı belirtildi.

Forumun açılış konuşmasını yapan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın, milli değerlere yabancılaşmayı önlemek ve milli gururu teşvik etmek için geleneksel sporların folklor, müzik, dil ve kültürel etkinliklerle birlikte önemini vurguladığı aktarılan deklarasyonda, Erdoğan'ın ayrıca geleneksel sporların diğer uluslara ve kültürlere saygı duyma, diyalog kurma ve uluslar arasında karşılıklı saygı için bir temel tesis etmede kolaylaştırıcı rolünün altını çizdiği ifade edildi.

Deklarasyonda, gençlik, kültür ve spor bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen panelin, geleneksel sporun yeniden canlanmasının milli kimliği güçlendirmenin yanı sıra uluslar ve kültürler arasındaki dayanışmayı destekleyeceğinin ortak açıklamayla vurgulandığı kaydedildi.

Forumun geleneksel spor ve oyunların canlandırılması için yeni stratejiler geliştirilmesinde etkili olduğu anlatılan deklarasyonda, şu ifadelere yer verildi:

"Tüm katılımcı ülkelerden uzmanların katılımıyla bir dizi yuvarlak masa toplantıları yapıldı. Hükümetlerin, geleneksel sporların korunması ve güçlendirilmesindeki rolü, gençlerin güçlenmesi ve becerileri üzerindeki etkileri, üniversiteler, federasyonlar ve kulüplerin iş birliği, 'Geleneksel Sporların İhyası' başlığı altında katılımcılar tarafından ele alındı. Forum, hükümetlerin rolüyle ilgili, geleneksel sporları mevcut ve modern spor anlayış ve faaliyetlerinin ayrılmaz bir alanı haline getirmeye yönelik hükümet kurumlarına baskı yapma kararlılığını gösterdi."

Deklarasyonda, forumun katılımcılarının özellikle gençlik, spor ve kültür kuruluşları olmak üzere devlet kurumlarının spor mirasını koruma ve geliştirme yönündeki yaklaşımlarını değiştirmedikçe, geleneksel sporların yok olmasının kaçınılmaz bir kader olduğuna güçlü bir şekilde inandığı bildirildi.

Forumun bu talihsiz sonucu önlemek için atılması gereken bazı adımlar önerdiği aktarılan deklarasyonda, şunlar kaydedildi:

"Hükümetler, geleneksel spor ve oyunların modern sporla nasıl bir arada bulunması gerektiğine ilişkin milli stratejiler geliştirmeli. Bu, geleneksel sporların sadece modern sporlara eklenmesi gerektiği anlamına gelmez. Benzersiz nitelikleri içinde değerlendirilmeliler. Geleneksel spor ve oyunlar, geçmiş ve gelecek arasında süreklilik sağlamak için her ülkenin spor sistemine yakından entegre edilmeli. Hükümet kurumları bu nedenle gerekli politika girişimlerinin geliştirilmesi için teşvik edilmektedir. Geleneksel spor ve oyunlar, sürdürülebilirlik sorununa neden olan kaynak kısıtlamaları nedeniyle engellenmektedir. Bu nedenle devlet desteği, yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası ve küresel düzeylerde geleneksel spor ve oyun politikasının canlanması ve sürdürülebilirliği için gereklidir."

ULUSLARARASI VE ULUSAL ETNOSOR FONLARI OLUŞTURULMALI

Deklarasyonda, hükümetlerin gerekli düzenlemeleri yaparak, altyapı ve kurumsallaşmayı geliştirerek, medyayı ilgili haberleri yayımlamaya teşvik ederek, sponsorluğu genişleterek ve özendirerek geleneksel spor ile oyunlara katkıda bulunabileceğine işaret edildi.

"Özel ve devlet kurumları, geleneksel spor faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine odaklı stratejik bir yönelimi benimsemeli ve buna göre strateji uygulama, izleme ve değerlendirmeye öncülük etmeli." önerisinde bulunulan deklarasyonda, yerel yönetimler ve toplulukların, kimliklerinin somutlaşmış hali olarak geleneksel sporları ve oyunları tanıtması gerektiği belirtildi.

Deklarasyonda, özellikle ilk yıllarında geleneksel sporun canlanması ve işlevsel bir uluslararası altyapının sürdürülmesini amaçlayan organizasyonları sağlamak için uluslararası ve ulusal "Etnospor fonları" oluşturulması gerektiği vurgulandı.

Forumun katılımcılarının, gençliğin güçlendirilmesi ve becerileriyle ilgili sporun ticari, endüstriyel ve Avrupa merkezli perspektifle domine edilmesinden, sporun zenginliği, kültürü ve kişisel gelişmeye yönelik tarafının zayıflamasına dair endişelerini dile getirdiğine işaret edilen deklarasyonda, son yüzyılın sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişimi, sporun kültür, politika ve idealizmden uzaklaştırıcı tarafının artırdığının altı çizildi.

PARLAK BİR GELECEK İÇİN SAVUNULAN EYLEMLER

Deklarasyonda, gelecek nesillere daha iyi ve daha parlak bir gelecek için savunulan eylemler şöyle sıralandı:

"Sporu basit bir rekabet modelinden sosyo-kültürel bağlama kaydırmalıyız. Bunun için, dayanışmanın temel işlev olduğu sosyo-yasal, sosyo-kurumsal, sosyo-politik, sosyo-ekonomik, sosyo-eğitim ve eğitim sistemini geliştirmeli. Ana sporların ticarileştirilmiş ve rekabetçi doğasından kaynaklanan sorunları hafifletmek için geçmiş değerleri gelecekteki vizyonlara yansıtmak çok önemli. Geleneksel spor ve oyunlar, topluma nezaket, saygı ve hoşgörü gibi değerleri öğreten bir dengeleme gücü olarak toplumsal yaşama alınmalı. Terör gibi mevcut toplumun sosyal problemlerini önlemek için geleneksel sporlar kullanılmalı. Geleneksel sporlar, insanlar ve milletler arasındaki barışçıl ve gelişmeci değerleri, dayanışmayı ve iş birliğini geliştirebilir. Geleneksel spor yapmak, gençlerin sosyal kimliklerini tanımak ve geleneksel sporları kariyer olarak takip etmelerine yardımcı olmalı. Etkinlikler, başarılı sporcuları ödüllendirmek ve gençleri motive etmek için düzenlenmeli. Milletler, profesyonel sporcu, eğitimci, beceri ve yetkinlik geliştirmeye yatırım yapmalı."

ÜNİVERSİTELER, FEDERASYONLAR VE KULÜPLER ARASINDA İŞ BİRLİĞİ KAÇINILMAZ

Deklarasyonda geleneksel sporları ve oyunları canlandırmanın birden fazla aktörün ortak görevi olduğuna değinildi.

"Hiçbir aktör geçmişin mirasını koruyamaz. Daha da önemlisi, geleneksel sporların milli kimliğin ve toplumsal yaşamın temel unsurları olduğu, yeni bir nesil oluşturabilecek bir geleceği öngören stratejik bir yönelim için birlikte çalışmalı." ifadelerine yer verilen deklarasyonda, bu bağlamda üniversiteler, federasyonlar ve kulüpler arasında iş birliğinin kaçınılmaz olduğu anlatıldı.

Geleneksel spor ve oyunları korumak için atılması gereken ilk ve en acil adımın geleneksel spor ve oyunlarla ilgili bilgi üretmek için üniversitelerin yardımıyla tarihsel, etnografik, antropolojik ve sosyolojik araştırmaların teşvik edilmesi olduğunu belirtilen deklarasyonda, bu tür araştırmaların kaybedilen bilgilerin geri kazanılmasına, örtük bilginin açık, aktarılabilir bilgiye dönüştürülmesine, geleneksel sporların sınıflandırılmasına, temel değerlerinin ve kilit faaliyetlerinin tanımlanmasına, faaliyetler ve sanatçılar hakkında temel istatistiklerin üretilmesine yardımcı olabileceği vurgulandı.

Üniversiteler, bakanlıklar ve federasyonların geleneksel spor ve oyunların temel unsurlarının belirlenmesi, uygulama ve değerlendirme standartlarının kodlanması, etik ilkeler ve mesleki sertifika kural ve prosedürleri için iş birliği yapması gerektiğin altı çizilen deklarasyonda, söz konusu kurumların eğitim materyallerini zenginleştirmesi ve uygun araçlarla meraklıların ve potansiyel izleyicilerin hizmetine sunması önerisinde bulunuldu.

GELENEKSEL SPORLAR, BEDEN EĞİTİMİNE ENTEGRE EDİLMELİDİR

Geleneksel sporlar, giderek artan sayıda üniversite programında akademik bir disiplin haline gelmesinin şart olduğu ifade edilen deklarasyonda, şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda, geleneksel sporun güncel fonksiyonları ve kullanımları hakkında araştırma yapılması gerekmekte. Bilincin artırılması için bilimsel araştırmaların sonuçları yaygınlaştırılmalı. Öğretmen ve antrenör eğitimi, üniversitelerin ve federasyonların ortak çabalarıyla sağlanabilecek insan kaynakları gelişimi için öncelikli bir girişim olmalı. Eğitimli personel, okullarda ve özel tesislerde kariyer beklentilerine sahip olmalı. Sonuncu fakat son derece önemli olarak, okul müfredatında erken yaşlardan itibaren geleneksel sporların beden eğitimine entegre edilmesine yardımcı olacak şekilde değişiklik yapılması gerekmekte."

Deklarasyon, bir sonraki forumun 2021'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılacağı bilgisi ile sona erdi.

AA