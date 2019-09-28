28 Eylül 2019 Cumartesi 15:00:17 | Son Güncelleme: 28 Eylül 2019 Cumartesi 15:01:23
3.8 ile sallandı... İstanbul'da bir deprem daha!
Gelen son dakika bilgisine göre İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 14.03'te Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem, bölgede hissedildi.
Denizde meydana gelen deprem, Silivri'ye 21,45 kilometre uzaklıkta ve 12,23 kilometre derinlikte yaşandı.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada da depremin şiddeti 3.8 olarak açıklandı.
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