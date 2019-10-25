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25 Ekim 2019 Cuma 14:39:03 | Son Güncelleme: 25 Ekim 2019 Cuma 14:40:56

29 Ekim'de ulaşım ücretsiz mi? İstanbul, İzmir ve Ankara'da 29 Ekim'de ulaşım bedava mı?

Bu sene 29 Ekim'de Cumhuriyet'in 96. yıl dönümü kutlanacak. Bu sene Cumhuriyet Bayramı Salı gününe denk geliyor ve o gün resmi tatil olarak kutlanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşması ile "29 Ekim'de ulaşım ücretsiz mi? İstanbul, İzmir ve Ankara'da 29 Ekim'de ulaşım bedava mı?" sorularının yanıtı arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Büyükşehir Belediyeleri 29 Ekim'de uygulayacakları ulaşım tarifelerini açıkladı. İşte 29 Ekim'de ulaşım ücretiz mi? sorusunun yanıtı haberimizde..

29 Ekim'de ulaşım ücretsiz mi? İstanbul, İzmir ve Ankara'da ulaşım bedava mı? gündemin araştırılan konuları arasında yer alıyor. Bu sene Cumhuriyet'in 96. yıl dönümü kutlanacak. Bu sene Cumhuriyet Bayramı Salı gününe denk geliyor ve o gün resmi tatil oluyor. Çeşitli etlinlik, tören gibi programların yapılacağı bugünde vatandaşlar ulaşım ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. İstanbul, İzmir ve Ankara'da 29 Ekim'de ulaşım bedava mı? sorusunun yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

29 EKİM'DE İSTANBUL'DA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

İBB'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel ulaşım tarifesine göre yaptığı açıklamada toplu ulaşımın ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yılını görkemli törenlerle kutlamaya hazırlanan İBB, bu milli bayramda toplu ulaşımın ücretsiz hizmet vermesini kararlaştırdı. 

Yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz binecek. Ücret bedellerinin tamamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesinden karşılanacak.

Uygulama; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (Havalimanı Otobüsleri Hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul’un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.

29 EKİM'DE ANKARA'DA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait Toplu Taşıma Araçları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ücretsiz olacak.

Dini bayramların ardından Milli Bayramlarda da ücretsiz seyahat eden Başkentliler, 29 Ekim Salı günü Raylı sistemler (ANKARAY, Metro ve Teleferik) ile EGO otobüslerinden 06.00-24.00 saatleri arasında ücretsiz yararlanabilecek.  

29 EKİM'DE İZMİR'DE ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın Ekim ayı olağan meclis toplantısının üçüncü oturumunda alınan karara göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda kentte toplu taşıma en düşük değer olan 1 kuruş olacak.

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