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01 Kasım 2019 Cuma 09:18:31 | Son Güncelleme: 01 Kasım 2019 Cuma 09:20:02

28 Şubat’ı hatırlatan rezalet: Cumhuriyet düşmanları

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından dönen bir grup Marmaray’da karşılaştığı sarıklı sakallı kişiyi kıyafetinden dolayı Atatürk posterleri ve marşlarla taciz etti. Milleti ayrıştırıp bölmeye çalışan provokatörlere tepki yağdı.

İstanbul Marmaray’da yolculuk eden cübbeli bir vatandaşı 10. Yıl Marşı ve Atatürk posterileriyle taciz eden 29 Ekim kutlamalarından dönen bir grubun saldırısına  toplumun her kesiminden tepki geldi. Tacizci güruh için ‘Cumhuriyet düşmanları’ yorumu yapıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanırken, sosyal medyada cübbeli ve sarıklı bir vatandaşa sırf kılık kıyafeti ve sakalından dolayı Atatürk posterleri ve 10. yıl Marşı’yla yapılan çirkin taciz videosu büyük tepki çekti. Marmaray’da yolculuk eden cübbeli vatandaşı, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından dönen bir grubun, taciz etmesi ‘Cumhuriyet Düşmanları’ yorumlarına neden oldu. Cumhuriyetin ruhuna aykırı, ötekileştirici, baskıcı, düşman sayan bu çirkinlik toplumun her kesiminde nefretle karşılandı.
 
YAPILAN YOBAZLIK 

Cumhuriyetin istediği gibi yaşadığı çoğulcu bir rejim olduğunu vurgulayan vatandaşlar, tepkilerini “Atatürkçü olmak dindarları aşağılamak değil, onları aşağılayınca özgür olmuyorsun, yobaz olursun” diyerek dile getirdi. Cumhuriyet’in 96. yılı coşkuyla kutlandı. Kutlamalara, “28 Şubat zihniyeti yeniden mi hortladı” dedirten sosyal medya paylaşımı gölge düşürdü. 
 
VAKUR  CEVAP
 
Dindar bir vatandaşın Cumhuriyetçi olduğunu iddia eden bir grubun Atatürk posterlerini de kullanarak taciz edildiği görüntüye toplumun her kesiminden tepkiler geldi. Marmaray’da kendi halinde yolculuk yapan sarıklı ve cübbeli bir vatandaşın kılık kıyafetinden yola çıkarak dışlandığı, ayrımcılığa uğradığı anlar sosyal medyanın ana gündem maddelerinden oldu. 
 
Marmaray’da 10.Yıl Marşı söyleyerek sözde Cumhuriyet kutlaması yapan grubun hedef aldığı cübbeli vatandaşı ise mağrur ve vakarlı duruşuyla takdir topladı. Videoyu yorumlayan sosyal medya kullanıcıları ‘taciz’ etiketiyle yaşanan çirkinliğe tepkilerini gösterdi. AK Parti Denizli İl Başkan Yardımcısı Cemile Taşdemir, vidoya yaptığı yorumda “Dünya’da dinine göre yaşayıp giyinen milyonlarca insan var. Sana zararı olmayan bu insanı toplu taşımada taciz edip videosunu çekmek ne demek oluyor? Medeni çağdaş olmak başkasının inancına giyimine saldırmak mıdır” diye sordu.
 
TERBiYESiZLiKTiR, SAYGISIZLIKTIR
 
Diğer bazı tepkiler ise şöyle:
 
"Atatürkçü olmak dindarları aşağılamak değil, onları aşağılayınca özgür olmuyorsun."
 
"Görüntüler ırkçı beyazların ABD’de zencilere karşı gerçekleştirdiği saldırıları aratmıyor."
 
"Kim olursa olsun ne olursa olsun, bir insanın onuruyla kılık kıyafetiyle saçı sakalıyla hiç kimsenin alay etmeye hakkı yoktur.."
 
"Bu terbiyesizliktir saygısızlıktır."
 
"Cumhuriyet özgürlüktür yahu, bırakın şu kıyafeti/şekli. İsteyen istediğini giyer. Size ne? Sakalı dini için bırakır, sevdiği için bırakır bana ne."
 
"Siz eğer Atatürk’ün gerçek mirasçıları olsaydınız, böyle boş beleş şeyler yapmak yerine, ülkeye ne kadar faydalı olurum diye düşünüp çalışmanız gerekirdi."
 
"Beyefendiliğini ve duruşunu hiç bozmadan, kendini Atatürkçü sanan, Atatürkçülüğü kıyafetle örtülüleştiren zavallılar topluluğuna en güzel cevabı vermişsin abim." 
 
"İnsana saygı olmayan yerde ne çağdaşlık olur, ne medeniyet olur. Beyefendiyi kıyafetinden ötürü horgören şekilci çukur zihniyetiniz yerin dibine batsın."

(Star)

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