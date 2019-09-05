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05 Eylül 2019 Perşembe 10:31:06 | Son Güncelleme: 05 Eylül 2019 Perşembe 10:56:37

2,5 yaşındaki kızına rakı içirilen baba konuştu: Kızımın onlarla kalmasını istemiyorum

Türkiye'yi sarsan 2,5 yaşındaki çocukla 12 yaşındaki kıza içki içirilmesi görüntülerini ortaya çıkartan ve boşandığı eşinde bulunan kızını geri isteyen baba Serkan Dökmeci, " Bu görüntüleri kızımın telefonunda tesadüfen buldum. Kızımın kesinlikle onlarla kalmasını istemiyorum. Devlet büyüklerimize de sesleniyorum, kızımın bana verilmesini istiyorum" diye konuştu.

Suç duyurusunda bulunarak olayı adli makamlara intikal ettiren Serkan Dökmeci, "12 yaşındaki kızım boşandığım eşi ve onun ailesiyle yaşıyordu. Bu görüntüleri kızımın telefonunda tesadüfen buldum. Kızımın kesinlikle onlarla kalmasını istemiyorum. Devlet büyüklerimize de sesleniyorum, kızımın bana verilmesini istiyorum" diye konuştu.

Bursa'da yaşayan Serkan D., 2009 yılında eşi Y.Ç.'den ayrıldı. Boşanan çiftin 2007 yılında dünyaya gelen kızlarının velayeti anne Y.Ç.'ye verildi. Serkan Dökmeci'den ayrılan Y.Ç., bir çocuğu bulunan A.Ç. ile Uşak'ta evlendi. Serkan Dökmeci şu anda 12 yaşında olan kızı C.Z.D. ile görüştüğü sırada kızının cep telefonunu kontrol etti ancak gördükleri karşısında hayrete düştü.

Serkan Dökmeci, eski eşinin hem kendisinden olan 12 yaşındaki kızına, hem de yeni eşi A.Ç.'den olan çocuğuna içki içirdiği görüntüleri görünce harekete geçti. Videoda, alkol kokusundan rahatsız olmayan, hatta elinden rakı bardağı alınınca ağlayan çocuğu gören Serkan Dökmeci, soluğu savcılıkta aldı. Kızının ve diğer çocukların o aileden uzaklaştırılması için yetkililerden yardım bekleyen Serkan Dökmeci, İHA muhabirlerine konuştu.

"Ufak çocuğa babası tarafından alkol içirildiğini görünce şoke oldum"

Yaşadığı olayla tesadüf eseri karşılaştığını söyleyen Serkan Dökmeci, "Zaman zaman kızım yanıma geldiğinde, zararlı programlar var mı diye videolara fotoğraflara bakıyordum. İlk olarak ufak çocuğun mama sandalyesinde babası tarafından alkol içirildiğini gördüm. Tabi bunu görünce şoke oldum. Bundan sonra kızım her geldiğinde telefonunu kontrol ettim. En son Bursa'ya geldiğinde kendi kızımında rakı kadehiyle fotoğraflarını gördüğüm için, annesine avukatım aracılığıyla çağrı mektubu gönderdim. Gelmeyeceklerini söylediler. Benim de yapacak bir şeyim kalmayınca savcılığa başvurdum" dedi.

"Kızımın kesinlikle onlarla kalmasını istemiyorum"

Çocuğunu yanına almak istediğini ifade eden Serkan Dökmeci, "Çocukları kandırıyorlar, programlar indiriyorlar kızımın telefonunu kontrol ediyordum. Özellikle ufak çocuğa rakı içirildiği görüntüleri görünce kızım her geldiğinde telefonunu kontrol ettim. Kızımın da rakı kadehiyle fotoğrafını göreceğim aklımın ucuna gelmiyordu. Sonuçta annesi orada, onlara emanet etmişiz. Ama ben artık kızımın onlarla yaşamasını istemiyorum. Zaten yıllarca kızımı göremedim, icra kararlarıyla gittim hep. 10 yıla yakın askıda kalan görüş günlerim vardı. Bir yıldır kızımla sık sık görüşüyoruz ve daha öncesinde de başka bir şey oldu mu bilmiyorum. Kızımın kesinlikle onlarla kalmasını istemiyorum. Devlet büyüklerimize de sesleniyorum, kızımın bana verilmesini istiyorum" diye konuştu.

ANNE GÖZALTINA ALINDI ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASI ALTINA ALINDI

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında savcılık talimatı ile anne Y.Ç. ile yeni eşi A.Ç., polis tarafından oturdukları evde gözaltına alındı. Çocukların ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uşak İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edilerek koruma altına alınacağı öğrenildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

(İHA)

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