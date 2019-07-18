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25. dönem POMEM başvuruları ne zaman? Polis Akademisi 2019 şartları neler? 25. dönem POMEM başvuruları ne zaman? Polis Akademisi 2019 şartları neler?

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18 Temmuz 2019 Perşembe 12:24:56 | Son Güncelleme: 18 Temmuz 2019 Perşembe 12:26:50

25. dönem POMEM başvuruları ne zaman? Polis Akademisi 2019 şartları neler?

25. dönem POMEM başvuruları ne zaman? Polis Akademisi 2019 şartları neler? sorularının yanıtları tüm Polis olmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2019 yılında da Polis alım ilanları yoğun ilgi görüyor. 24. dönem POMEM başvurularını yapan adayların, şahsen başvuru işlemleri kabul edilen personeller 27-31 Mayıs tarihleri arasında ise sözlü sınavları yapıldı. POMEM 25. dönem başvuruları ile ilgili henüz Polis Akademisi'nden resmi bir açıklama gelmedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Polis olmak isteyen adaylara müjdeli haberi duyurmuştu. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine 2019 yılının başında 15 bin polis alımı yaptıklarını söylemişti. 25. dönem POMEM başvurularına dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

POMEM ilanlarına yoğun ilgi gösteriliyor. Polis olmak isteyen milyonlarca vatandaş 25. dönem POMEM başvuruları ne zaman? Polis Akademisi 2019 şartları neler? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladılar.  Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine 2019 yılının başında 15 bin polis alımı yaptıklarını açıklamıştı. Soylu'nun 15 bin polis alımının ardından bir 10 bin daha polis alımının gerçekleştirileceğinin söylemesinin ardından gözler yapılacak olan açıklamalar çevrildi. 25. dönem POMEM başvurularına dair merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık. İşte tüm merak edilenler... 

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25. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN? 
Bakan Süleyman Soylu 10 bin yeni polis alımı için, "Eylül ayında önümüzdeki süreçte alacağız" şeklinde açıklama yaptı. 

POLİS AKADEMİSİ 2019 ŞARTLARI NELER?
Henüz POMEM 25. dönem başvuru şartları belli olmadı. Daha önceki alımlarda açıklanan şartlar aşağıda yer alıyor:

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00),önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

ç) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00),2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

m) Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silah altında bulunmamak.

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