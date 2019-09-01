24 saat çalışan ulaşım hatları hangileri? Metrolar 24 saat çalışıyor mu?

etrolar 24 saat çalışıyor mu? 24 saat ulaşan hatlar hangileri? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. İstanbul'da 24 saat ulaşım başladı. Cuma'yı Cumartesi'ye, Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gecelerde ve resmi tatillerde 6 metro ve 24 otobüs hattıyla 24 saat hizmet verecek. Bu hatları kullanan vatandaşlar İstanbul kartları ile çift tarife basarak seyahat edecek. Çift tarife, bazı metro hatları ile 24 otobüs hattı saat 00.30 - 05.30 arasında geçerli olacak.

Yeni uygulama ile İstanbul, dünyada hafta sonları gece metro ve otobüs hizmeti veren sekiz metropolden biri olacak.Peki, 24 saat ulaşan hatlar hangileri? 24 saat çalışan metrolar hangileri? sorularının yanıtını sizler içind derledik.



24 SAAT ÇALIŞAN ULAŞIM HATLARI

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı,

M1B Yenikapı-Kirazlı,

M2 Yenikapı-Hacıosman,

M4 Kadıköy-Tavşantepe,

M5 Üsküdar-Çekmeköy,

M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü

34G Beylikdüzü-Söğütlüçeşme,

11ÜS Sultanbeyli-Üsküdar,

130A Deniz Harp Okulu-Kadıköy,

15F Beykoz-Kadıköy,

25G Sarıyer-Taksim,

40 Rumelifeneri/Garipçe-Taksim,

E10 Sabiha Gökçen Havalimanı/Kurtköy-Kadıköy,

E3 Sabiha Gökçen Havalimanı-4. Levent Metrosu