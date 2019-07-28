22 yaşındaki Elif, karaciğer nakli olamazsa ölecek

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Uluslararası Lojistik Bölümü 3’ncü sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Elif Karcı, sınav heyecanı içinde koşuştururken geçtiğimiz Ocak ayında rahatsızlandı. Doktorların karaciğer yetmezliği teşhisi koyduğu genç kıza karaciğer nakli yapılmasına karar verildi. Ancak baba Saim Karcı, anne Zişan Karcı ve kardeşi Ertuğrul Karcı nakil için uygun bulunmadı. Ege Üniversitesinde 4 ay yatan Elif Karcı, kadavradan nakil yapılmasına karar verilerek ilçeye bağlı kırsal Karadere Mahallesi'ndeki evine gönderildi. Durumu gittikçe ağırlaşan genç kız, kadavradan nakil bekliyor.

Anne Zişan Karcı, karaciğer nakli için yardım beklediklerini söyledi. Kızının 6 ay öncesine kadar sağlıklı olduğunu anlatan Karcı, “Ocak'ta başladı kızımın hastalığı. 6 aydan beri böyle yatalak durumda. Doktorlarımız kadavradan karaciğer nakline karar verdi. Çünkü, babasının, benim ve oğlumun karaciğeri uygun bulunmadı. Kızımın yaşaması için kadavradan nakil bekliyoruz. Kızımızın yaşamasını istiyoruz. 6 ay öncesi bir şeyi yoktu. Karaciğer yetmezliği oldu. Yarıyıl tatiline kadar hep üniversitede derslerini verdi. Şimdi ise karaciğer nakli bekliyoruz. Yemek yiyemiyor. Özel mama ile besliyoruz. İzmir'de 4 ay kaldık. Kızıma karaciğer nakli için doktorlardan telefon bekliyoruz. Bunun için büyüklerimizden yardım bekliyorum. Kızım gözümüzün önünde eriyor. Kızımın yaşamasını istiyorum” dedi.

İHA