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22 Kasım 2019 Cuma 09:17:41 | Son Güncelleme: 22 Kasım 2019 Cuma 09:18:52

22 Kasım Dünya Diş Hekimliği Günü kutlanıyor! Dünya Diş Hekimliği Günü kutlama mesajları

22 Kasım Dünya Diş Hekimliği Günü kutlanıyor. 22 Kasım Dünya Diş Hekimliği Günü nedir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Vatandaşlar diş hekimlerinin ve bu mesleği yapan tanıdıklarının diş hekimliği gününü kutlamak istiyot. Dünya Diş Hekimliği Günü kutlama mesajları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 22 Kasım Dünya Diş Hekimliği Gününe ilişkin bilgiler ve 22 Kasım Dünya Diş Hekimliği Günü kutlama mesajları haberimiz içerisinde yer alıyor. İşte Dünya Diş Hekimliği Günü kutlama mesajları

22 Kasım Dünya Diş Hekimliği Günü nedir? merak ediliyor. Ülkemizde 22 Kasım Dünya Diş Hekimliği Günü, içinde bulunduğumuz hafta ise Ağız Diş Sağlığı Haftası olarak kutlanıyor. 22 Kasım 22 Kasım Dünya Diş Hekimliği Günü, 1996 yılından bu tarafa Diş Hekimleri Günü kutlanıyor. Vatandaşlar diş hekimlerinin ve bu mesleği yapan herkesin gününü kutlamak istiyor.Dünya Diş Hekimliği Günü kutlama mesajları haberimiz içerisinde yer alıyor. 

22 KASIM DÜNYA DİŞ HEKİMLERİ GÜNÜ NEDİR? 

1996 yılından bu tarafa Diş Hekimleri Günü kutlanıyor. Türkiye’de ilk Diş Hekimliği Okulu 22 Kasım 1908 tarihinde kurulmuş ve 1909 yılında fiilen eğitime başlamıştır. İlk mezunlarının sayısı 43 kişi iken, mezun sayısı 1926 yılında 84 kişiye ulaşmıştır. 1928 yılında kabul edilen “Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanun” ile mesleği uygulama yetkisi yalnızca “Diş Tababeti Mektebi” mezunlarına verildikten sonra, diş hekimliği mesleği bir disiplin altına girmeye başlamış ve diş hekimliği okulunun gelişimi hızlanmıştır.

Türk Diş Hekimliği’nin ilk mesleki örgütü 1912’de kurulmuş, dernek üyeleri birinci dünya savaşı sırasında silah altına alınana kadar çalışmalarını sürdürmüştür. 1922’de“Müslüman Diş Tabipleri Mezunin ve Talebe Cemiyeti” olarak kurulan, 1925’de “Türk Diş Tabipleri Cemiyeti” adını alan meslek birliği tarafından Türk Diş Hekimliği’nin ilk periyodik yayını olan “Diş Tabipleri Cemiyeti Mecmuası” çıkarılmıştır. Türk Diş Hekimleri 1953 yılından itibaren “Türk Tabipleri Birliği” çatısı altında yer almışlar, 1984 yılında ise “Türk Diş Hekimleri Birliği” ve buna bağlı olarak çalışan “Diş Hekimleri Odaları” kurulmuştur.

22 Kasım 1908 ,Tıbbiye'de Muallimler Meclisinde''Dişçi Mektebi'' kurulması için müzakerelerin başladığı tarihtir. Eğitime ise 1909 tarihinde başlanmıştır. Modern diş hekimliğine ise 1933 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Tebabeti Mektebi kurulması ile başladı ve daha sonra yıllar içinde açılacak diş hekimliği fakültelerinden her geçen gün daha donanımlı diş hekimleri mezun olmaya başlamıştır.


DİŞ HEKİMLERİ GÜNÜ MESAJLARI

Dünya Diş Hekimliği Gününüz kutlu olsun.

Sağlık ordumuzun vazgeçilmez bir parçası olan tüm diş hekimlerimizin “Dünya Diş Hekimliği Gününü” kutluyoruz.

"Büyük fedakârlıklarla Ağız ve Diş Sağlığı bilincini oluşturmak ve iyileştirilmesini sağlamak için çalışan tüm diş hekimlerimizin “22 Kasım Diş Hekimleri Günü”nü kutluyor, sağlıklı günler diliyorum.

"Toplumumuzun ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi, bireylerin ağız ve diş sağlığının korunması ve iyileştirilmesinde, her türlü bakım ve tedavinin gerçekleştirilmesinde, özverili çalışmalar yürüten tüm diş hekimlerimizin bu önemli gününü kutlar çalışmalarında başarılar dilerim.”

"Ağız ve diş sağlığı bilincinin oluşması ve iyileştirilmesi için büyük bir özveriyle çalışan tüm diş hekimlerinin, 22 Kasım Diş Hekimleri Günü'nü kutluyor, sağlıklı günler diliyorum"

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

1- Ağız ve diş sağlığının öneminin anlaşılması ve toplum bilincinin oluşturulması,

2- Anne adayından başlayarak gebelik döneminde annenin ve bebeğin ağız ve diş sağlığı konusunda düzenli takibinin yapılması,

3- Kişilerin ağız hijyenine önem vermelerinin sağlanması, doğru ve düzenli fırçalama alışkanlığının edinmesi, diş ipi kullanımının yaygınlaştırılması

4- Koruyucu diş tedavi uygulamaları olan flor uygulaması ve fissür örtücülerinin öneminin anlaşılması

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