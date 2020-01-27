27 Ocak 2020 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 08:22:35
22 ayın bedeli 41 bin lira
İzmir Bornova’da, 2012 yılında işlenen bir cinayete karıştığı iddiasıyla 22 ay tutuklu kalan, güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde yargılandığı davada 7 yıl sonra beraat eden Ramazan Tekin, 14 bin 379 lira maddi ve 27 bin lira manevi tazminat almaya hak kazandı.
15 ila 17 yaşlar arasını demir parmaklıklar arkasında geçirdiğini, bu yüzden eğitim hayatının sekteye uğradığını belirten Tekin, tazminat miktarını az bulduğunu belirterek itiraz edeceğini söyledi.
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