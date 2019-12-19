22 ayar hile

Uzun süredir sahte altınlarla vatandaşları mağdur eden dolandırıcılar, şimdi de altına bakır karıştırıp, gramajıyla oynayarak piyasaya sürüyor. İlk bakışta kuyumcuların bile anlayamadığı, ancak kesildiğinde bakır karışımlı olduğu anlaşılan bu altınlar, en çok da yeni evli çiftleri mağdur ediyor. Diyarbakır’da 25 yıldır kuyumculuk yapan Mehmet Yüksel, “Geçen gün cumhuriyet ve çeyrek altın geldi. Yüzde 80’i altın, 20’si bakırdı. Bunu normal vatandaş yapamaz, bazı kuyumcular bu işin içinde’’ dedi. Altının gramının aşağı yukarı 1-2 lira fark ettiğini, 10-20 lira uyguna veren kuyumculara şüpheyle yaklaşılması gerektiğini söyleyen Yüksel, vatandaşlardı altının sertifikasını, gramını ve ayarının yazılı olduğu kartı kuyumcudan istemeleri konusunda uyardı.