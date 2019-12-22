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22 Aralık 2019 Pazar 10:54:21 | Son Güncelleme: 22 Aralık 2019 Pazar 10:55:21

22 Aralık Pazar günü burç yorumları sizlerle! Burcunuz bugün neler söylüyor?

Burcunuz bugün neler söylüyor? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Burçlar Kuşağı üzerinde yer alan on iki takım yıldıza verilen ortak ad olan burç, insanın doğum anında Güneş'in hangi pozisyonda olduğunu gösteren göksel bir alanın sembolik ifadesi oluyor. Astroloji meraklıları burç yorumlarını okuyarak güne başlıyor. Burç yorumları günlük yaşantı hakkında ipuçları veriyor. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair 22 Aralık 2019 Pazar günü burç yorumları haberimizde yer alıyor...

22 Aralık Pazar günü burç yorumları, sabah saatleri ile en çok araştırılan konular arasında yerini aldı.  Burç, insanın doğum anında Güneş'in hangi pozisyonda olduğunu gösteren göksel bir alanın sembolik ifadesi oluyor. Astroloji meraklıları güne burç yorumlarını okumadan başlamıyor. Günlük yaşantı hakkında ipuçları veren burç yorumları sağlık, para, aile, aşk, arkadaş, iş gibi konularda da fikir veriyor. 22 Aralık 2019 Pazar günü burç yorumları haberimiz içerisinde yer alıyor.

22 ARALIK PAZAR GÜNÜ BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU 22 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; kariyer alanına geçen Güneş; hem sosyal konumuna hem de ailenle ilgili alanlara ışık tutup hayatına uzun vadede kalıcı olan değerleri katmana yardımcı olacaktır. Duruşunu, saygınlığını ve finansal durumu daha ciddiyetle ele alabilirsin.  Gün içinde her ne kadar içsel çatışma içerisinde olsan da hedeflerine odaklanman konusunda sabitliğini koruyabilirsin.

BOĞA BURCU 22 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; önümüzdeki dönemde; yaşam felsefeni, mesleki ve kişisel gelişimini sağlam temellerde tutmak isteyebileceğin, fikirlerinle takdir edilip, önemli kişilerin dikkatini çekebileceğin bir dönemdesin. Sezgilerin ve doğru stratejilerinle her işinin ivedilikle ilerlediğini görebilir, güvendiğin insanla kuracağın iletişim kararlarını yönlendirebilirsin.

İKİZLER BURCU 22 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; dün bazı bağımlılıklarını ve korkularını tetikleyen konuların etkisinden halen kurtulamamış olabilir, gününü planlamakta zorlanabilirsin. Yaratıcı ve iş bitiriciliğini ekonomik alanlarda odaklayıp, enerjini bu alanda kullanabilirsin.  Önümüzdeki süreçte; ortak kazanımlarını arttırma yönünde kalıcı çözümler üretebilir, yatırım fırsatları bulabilirsin.

YENGEÇ BURCU 22 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; uzun vadeli ilişkiler, ortaklıklar gibi konular gündemin olurken; radikal kararlar peşinde olabilir, uzun vade ve kalıcılıktan yana olabilirsin.  Bugün güçlü sezgilerin hislerine yön verebilir, bu sayede içine sinmeyen kişi ve olaylardan uzak durabilirsin. Resmi daireden gelebilecek olumlu bir haber, hedeflerine sımsıkı sarılmanı sağlayabilir.

ASLAN BURCU 22 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; çalışma koşulların daha fazla disiplin ve sorumluluk getirirken; ödülünde başarı ve yeni iş projeleri olabilir.  Günlük rutinlerindeki değişim kimi zaman sabrını test edebilir ve sağlığınla ilgili konularda ihmale gelmeyebilir. Gün içinde iç dünyanla yüzleşerek farkındalık ve kendini geliştirme fırsatı bulabilir, ailevi konularda ısrarcı olabilirsin.

BAŞAK BURCU 22 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak; bu dönem ani seyahatlere çıkman mümkün. Sürpriz bir bebek haberi alman mümkün.  Üzerinde emek verdiğin bir hobini somutlaştırıp, kariyerin haline dönüştürmen ve gelir sağlaman adına evrenin desteğini alabilirsin. Yakınlarının seni motive eden desteğiyle; hareketlenebilir, ortak kalıcı çözümler üretebilir, avantaj sağlayabilirsin.

TERAZİ BURCU 22 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi; gün içinde keyif ve konfor alanına yönelik harcamalarında artışlar görülebilir ya da akraba ilişkilerinden kaynaklı maddi zararlar oluşabilir. Aile hayatınla ilgili uzun sürecek bir değişim dönemine girebilir, onlarla daha fazla zaman geçirebilir, sorumluluk ve disiplin gerektiren koşullar oluşurken taşınma da söz konusu olabilir.

AKREP BURCU 22 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; yakınlarınla olan iletişimin ve ticari işlerinde maddi ve manevi güvenlik ihtiyacını önemsiyor olsan da kimi zaman sorunlarla karşılaşabilirsin. İletişim yeteneğini kullanabileceğin konulara eğilebilir; ser verip sır vermeyen halin çevrenin sana olan güveni arttırabilir. Kardeş ya da kuzenlerinin sorumluluklarını alman gerekebilir.

YAY BURCU 22 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; karar verdiğin konuların arkasında durarak, hayatın seni daha da olgunlaştırdığını fark edebilir, kendi içindeki sorunları bulup kontrol altına alabilirsin. Yeteneklerini kullanıp, finansal kaynaklarını genişletebilir, tutumlu olma konusunda iradeli olabilir ve disiplin kazanabilirsin. Paraya bakış açını değiştirdiğin bir süreçtesin.

OĞLAK BURCU 22 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; evrenin bütün ağır topları senin için ele eleyken; sende üzerindeki ölü toprağını atarak, hayatında yepyeni sayfalar açmak için yoğun arzular duyabilirsin. Hedeflerine kitlenmen ve doğru stratejiler geliştirmen gücüne güç katabilir. Arkadaş çevren veya mesleki gruplarda tartışmalara girmemeye özen göstermelisin.

KOVA BURCU 22 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; yılın son günlerine yaklaşırken; geçmiş hesabını yapabilir, kendince doğru ve eğrilerini tartabilirsin. Çekim gücünün arttığı şu dönemde; fiziksel ve ruhsal sağlığına vereceğin ekstra önemle yeni yıla berrak bir zihinle başlayabilirsin. Sorunlardan korkup, kaçmak yerine üzerine gitmeyi tercih edebilirsin. Gün içinde hırs ve arzuların artabilir.

BALIK BURCU 22 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; olgun ve sosyal statüleri yüksek insanlarla yapacağın iş birlikleri seni her geçen gün yukarıya taşırken, kaynaklarını arttırma yönünde de fırsat sağlayabilir.  Emek verip, ağır ve emin adımla çalıştığın her alanda emeğinin karşılığını da alacağın bir dönemdesin.  Bu ara uzaklardan alabileceğin teklif sana daha fazla özgür olma şansı sunuyor olabilir.

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