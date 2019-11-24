24 Kasım 2019 Pazar 10:56:21 | Son Güncelleme: 24 Kasım 2019 Pazar 11:01:06
21 yıllık cinayetten aranan şüpheli İstanbul'da enselendi
1998'de işlenen bir cinayetten aranan şüpheli Ayvaz K., güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonla İstanbul Beylükdüzü'nde gözaltına alındı.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1998'de işlenen bir cinayete ilişkin hakkında arama kararı bulunan eski suç örgütü elebaşı Ayvaz K'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Şüpheli, Büyükçekmece'de bir adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.
Adreste yapılan aramada uyuşturucu hap ve tabanca bulundu.
Gözaltına alınan Ayvaz K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA
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