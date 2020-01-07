21 kez bıçakladığı eşine, 'Yeşil gözlerinden akan yaşa kurban olurum' dedi

Olay, 13 Eylül 2019 tarihinde, Meydankavağı Mahallesi'nde meydana geldi. Muş'ta yaşayan Ayşe Seyidoğlu, 30 yıllık eşi Nizamettin Seyidoğlu'na boşanma davası açtı. Ardından en küçüğü 10, en büyüğü 16 yaşında 4 çocuğunu da yanına alıp, Antalya'ya yerleşti. Ayşe Seyidoğlu, boşanma sürecinde eşine karşı 21 Eylül gününe kadar geçerli uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak Nizamettin Seyidoğlu, izini kaybettirmek isteyen eşinin peşini bırakmadı.

12 Eylül günü İstanbul üzerinden Antalya'ya gelen, geceyi Ayşe Seyidoğlu'nun evinin yakınındaki parkta geçiren Seyidoğlu, sabah işe gitmek için servis bekleyen kadını 21 yerinden bıçakladı.

Ağır yaralanan Ayşe Seyidoğlu, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kaçan Nizamettin Seyidoğlu ise elini yıkadıktan sonra çalılık alana saklandı. Görgü tanıklarının anlatımları doğrultusunda polis, Nizamettin Seyidoğlu'nu saklandığı yerde yakaladı. Seyidoğlu, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Karayolları Bölge Müdürlüğü'nde çalışan Ayşe Seyidoğlu, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından taburcu edildi.

'SERBEST KALIRSA BENİ VE ÇOCUKLARIMI ÖLDÜRECEK'

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden duruşmaya, tutuklu sanık Nizamettin Seyidoğlu, Ayşe Seyidoğlu ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada ifade veren Ayşe Seyidoğlu, sanığın en ağır cezaya çarptırılması gerektiğini belirterek, “Eğer serbest kalırsa beni ve çocuklarımı öldürecek. Lütfen yeni bir kadın cinayeti yaşanmasın. Bunun vebali büyüktür. dışarıda can güvenliğimiz yok" dedi. Şikayetçi avukatları da sanığa indirim hükümlerinin uygulanmamasını, cezanın en üst sınırdan verilmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında, sanığın 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılmasını istedi.

'ÖLDÜRME KASTI YOK' SAVUNMASI

Sanık avukatı ise müvekkilinin öldürme niyetiyle bu eylemi gerçekleşmediğini öne sürerek, "Müvekkilim istenmeyen eylemi bıçağın ucu ile gerçekleştirmiştir. İstese tek darbeyle öldürürdü. Lütfen bu konuyu dikkate alın" dedi.

'BENDE O BEYİN YOK'

Sanık Nizamettin Seyidoğlu ise ağlayarak yaptığı savunmasında, eşini tasarlayarak bıçaklamadığını iddia etti. Seyidoğlu, “Bende o beyin yok ki tasarlama yapayım. Tasarlama bunların işi. Keşke Ayşe sevdiğimin çeyreği kadar beni sevse" dedi. Bıçakladığı eşine dönerek savunmasına devam eden Seyidoğlu, "Senin o yeşil gözlerine kurban olurum. Senin yeşil gözlerinden akan bir damla yaşa kurban olurum" dedi. Bu sıra duruşmadaki bir erkek izleyici, "Timsah gözyaşları döküyor" diyerek bağırdı. Mahkeme başkanı bu kişiyi salondan çıkarttı.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrasında açıklama yapan Ayşe Seyidoğlu, sanığın samimiyetine güvenmediğini belirtti. Ayşe Seyidoğlu, "Sanığın bütün konuşmaları düzmece. Olayı mal davasına, şiddet davasına, seviyorum davasına çevirdiler. Hepsi yalan, düzmece. Buradan sayın hakim ve savcılarıma sesleniyorum. Bu adam rol yapıyor. Buna inanmasınlar. İndirim almak istiyor. Kesinlikle buna inanılmasın. Ne yapacaklarını artık bilmiyorlar. Mahkemede bana 'yeşil gözlerine kurban olurum' diyor. Kesinlikle ona inanmıyorum. İndirim almak istiyor. İstemeden böyle bir şey yapmış gibi göstermek istiyor. Sadece rol yapıyor. İnsanlar asla bunun bu haline inanmasınlar" dedi.

(DHA)