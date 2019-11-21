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21 Kasım 2019 Perşembe 09:51:11 | Son Güncelleme: 21 Kasım 2019 Perşembe 09:54:06

21 Kasım Dünya Merhaba Günü nedir? 21 Kasım Dünya Merhaba Günü mesajları, resimleri

Bugün 21 Kasım Dünya Merhaba günü olarak kutlanıyor. 21 Kasım Dünya Merhaba Günü nedir? sorusunun yanıtı ve 21 Kasım Dünya Merhaba Günü mesajları, resimleri arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Herkes herkesle merhabalaşarak günü kutluyor. Vatandaşlar ayrıca 21 Kasım Dünya Merhaba Günü ile ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşım da yapmak istiyor. 21 Kasım Dünya Merhaba Günü mesajları, resimleri haberimizde yer alıyor..

21 Kasım Dünya Merhaba Günü mesajları, resimleri arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Bugün 21 Kasım Dünya Merhaba günü olarak kutlanıyor. 21 Kasım Dünya Merhaba Günü nedir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Dünya Merhaba Günü'nde herkes herkesle merhabalaşarak günü kutluyor. Vatandaşlar ayrıca 21 Kasım Dünya Merhaba Günü ile ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşım da yapmak istiyor. 21 Kasım Dünya Merhaba Günü mesajları, resimleri haberimizde yer alıyor.

21 KASIM DÜNYA MERHABA GÜNÜ NEDİR?

Çeşitli ülke insanlarının birbirleriyle diyalog kurup barış içerisinde yaşayabileceklerini isbat etmeyi amaçlayan "Dünya Merhaba Günü". "Merhaba" bir selam sözü olmasının yanında bütün iyi dilekleri de saklıyor içinde. “Benim için değerlisin” mesajı veriyor ya da “konuşacak kadar vaktim olmasa da seni fark ettim” mesajı. Hem merhaba demek önce insanın kendini mutlu ediyor, kendine iyi geliyor.   

DÜNYA MERHABA GÜNÜ MESAJLARI

Dünya Merhaba Günümüz kutlu olsun.

Merhaba, güzel insanlar! Merhaba Günümüz kutlu olsun.

Merhaba dünya, merhaba güneş, merhaba ay.

Hepinizin Dünya merhaba günü kutlu olsun.

MERHABA ŞİİRİ

Yola çıkınca her sabah, 

Bulutlara selam ver.

Taşlara, kuşlara,

Atlara, otlara,

İnsanlara selam ver.

Ne görürsen selam ver.

Sonra çıkarıp cebinden aynanı,

Bir selamda kendine ver.

Hatırın kalmasın el gün yanında.

Bu dünyada sen de varsın!

Üleştir dostluğunu varlığa,

Bir kısmı seni de sarsın...

(Üstün Dökmen)

 

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