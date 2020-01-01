2020'de kaç gün tatil var? İşte 2020 yılının resmi tatil günleri
Milyonlarca çalışanın ve öğrencinin merak ettiği 2020 resmi tatil günleri belli oldu. 2019'u geride bırakarak yeni bir yıla adım attığımız ilk günde, yeni yıl coşkusunu yavaş yavaş geride bırakan ve yılın ilk tatilini yaşayan vatandaşlar, 2020 yılındaki resmi tatil günlerini merak ediyor. İşte başta Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere 2020 resmi tatil günleri...
Milyonlarca vatandaş yeni yıl kutlamaları sonrası 2020 için planlar yapılmaya başlandı. 2020'de resmi tatiller hangi güne denk geliyor? 2020 yılındaki dini ve resmi bayramların büyük kısmı yaz aylarına denk geliyor. İşte resmi tatil günleri;
İşte 2020 yılının resmi tatil günleri:
1 Ocak 2020 – Yılbaşı: Çarşamba
23 Nisan 2020 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Perşembe
1 Mayıs 2020 - Emek ve Dayanışma Günü: Cuma
19 Mayıs 2020 - Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Salı
23 Mayıs 2020 - Ramazan Bayramı Arifesi: Cumartesi (Yarım Gün)
24-25-26 Mayıs 2020 / Ramazan Bayramı: Pazar, Pazartesi, Salı
15 Temmuz 2020 - Demokrasi ve Milli Birlik Günü: Çarşamba
30 Temmuz 2020 - Kurban Bayramı Arifesi: Perşembe (Yarım Gün)
31 Temmuz- 1-2-3 Ağustos 2020 / Kurban Bayramı: Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi
30 Ağustos 2020 - Zafer Bayramı: Pazar
29 Ekim 2020 - Cumhuriyet Bayramı: Perşembe
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