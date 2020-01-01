2020'de kaç gün tatil var? İşte 2020 yılının resmi tatil günleri

Milyonlarca vatandaş yeni yıl kutlamaları sonrası 2020 için planlar yapılmaya başlandı. 2020'de resmi tatiller hangi güne denk geliyor? 2020 yılındaki dini ve resmi bayramların büyük kısmı yaz aylarına denk geliyor. İşte resmi tatil günleri;

İşte 2020 yılının resmi tatil günleri:

1 Ocak 2020 – Yılbaşı: Çarşamba

23 Nisan 2020 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Perşembe

1 Mayıs 2020 - Emek ve Dayanışma Günü: Cuma

19 Mayıs 2020 - Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Salı

23 Mayıs 2020 - Ramazan Bayramı Arifesi: Cumartesi (Yarım Gün)

24-25-26 Mayıs 2020 / Ramazan Bayramı: Pazar, Pazartesi, Salı

15 Temmuz 2020 - Demokrasi ve Milli Birlik Günü: Çarşamba

30 Temmuz 2020 - Kurban Bayramı Arifesi: Perşembe (Yarım Gün)

31 Temmuz- 1-2-3 Ağustos 2020 / Kurban Bayramı: Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi

30 Ağustos 2020 - Zafer Bayramı: Pazar

29 Ekim 2020 - Cumhuriyet Bayramı: Perşembe