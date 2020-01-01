2020'de burçları neler bekliyor?

ASTROLOG AŞKIN ŞENGÜN

Koçlar kariyerde yükselecek.

Boğalar bol bol gezecek.

İkizler krizleri çözecek.

Yengeçler aşkı bulacak.

Aslanların sağlık sorunları gündemde olacak.

Başaklar hayattan keyif alacak.

Teraziler ev ve aileyle ilgilenecek.

Akreplerin insan ilişkileri güçlenecek.

Yayların gelir kapıları artacak.

Oğlaklar zirvede, her konuda şanslı olacak.

Kovalar ruhsal sorunlarla boğuşabilir.

Balıkların sosyal çevresi genişleyecek.

KOÇ

İş ve kariyer açısından stres dolu bir yıl olabilir. Venüs'ün para evinizde ve burcunuzda olacağı zamanlarda, özellikle 5 Mart ve 3 Nisan tarihlerine dikkat etmekte fayda vardır. Bu dönemde beklediğiniz para ya da mal alımında istekleriniz gerçekleşebilir. Kuşkusuz bu yıl Mars ve Venüs retro olduğu zamanlar özellikle ilişkiler açısından kritik zamanları anlatabilir. Venüs ikizler burcunda retro olacağı 13 Mayıs ile 25 Mayıs arası yakın çevre, kardeşler akraba alanında olaylar ters gidebilir. Bu açıdan dikkat edilmelidir. Sağlık alanında önemli olarak zorlayacak tarihler ise 13 Mayıs ile 28 Mayıs tarihleri arası ruhsal sağlık alanına dikkat edilmelidir.

BOĞA

Bu yıl 22 Mart'a kadar Satürn 9. evde olacağından dolayı size oldukça destekleyici olacak özellikle eğitim, uzak yerler, yabancılarla ilişkiler, hukuk, yüksek öğrenim, doktora yapmak gibi durumlar varsa bu açıdan oldukça olumlu olacaktır. Mayıs ayında yeni bir ilişkiye başlama ya da mevcut ilişkinizde güzel olaylar olabilir. Ciddi evlilik durumları ve tanışmalar için de 21 Kasım ile 15 Aralık tarihleri uygun olarak görülebilir. İş yükü artabilir. Para açısından ise Neptün etkisi olduğundan dolayı bu konuda belirsiz ve yön bulamama gibi nedenlerden maddi açıdan bolca para harcanmamalıdır. Sağlık açısından güzel bir zaman dilimi içerisindeler.

İKİZLER

İkizleri en çok ilgilendiren transit Satürn özellikle insanı sorumluluklar ve stres getirici koşullar ve aynı zamanda kısarak öğreten sert bir öğretmen olacatır. Uzak yerler yabancılar ile ilişkiler akademik kariyer yüksek eğitim gibi konular gündemde olacaktır. Kariyer evinizde ilerleyen Neptün iş ve çalışma hayatınıza değişik fikirler ve ilginçlikler getirmekle birlikte, dağılma ve belirsizliklerde getirmekte ayrıca güneş ile de kare açısı dağılma riskini de getirebilir. İlişkiler açısından iyi bir yıl olmayabilir. Kariyer alanında bulunan Neptün sisli puslu olan durumu gösterdiğinden bu alanda ilerlemek pek rahat olmayabilir ancak biraz da hayallerin gerçekleştiği bir yıl da olabilir. Bu yıl sağlığınıza belirli dönemlerde daha fazla dikkat etmeniz gerekebilir.

YENGEÇ

Özelikle evlilik, sorumluluk ve sorunların açığa çıkma yılı olabilir. Borç ve krediler, başkalarından gelen maddi kaynaklar alanında sorunlar olacağını anlatabilir. Bu açıdan bakıldığında 2.5 yıl süren maddi konularda kriz koşullarını anlatan durumlar olabilir. Jupiter evlilik ve ciddi ilişkiler, ortaklıklar alanında transit ediyor. Bu transit altında evlilik ve ortaklıklar kurmak daha kolay olur. Bu sene özellikle iş hayatı ve çalışma alanı açısından olumlu zamanlar yaşanacak. Ruhsal sağlık alanı açısından mutsuz ve umutsuz sanki bir içsel anlamda sevgiyi bulamama ruhsal kırgınlar olabilir.

ASLAN

Kariyer, sorumluluk ve sıkıntı gibi bizi test eden konuları anlatan Satürn, Oğlak burcunda ilerlerken özellikle çalışma ve gündelik hayatın sağlık alanında ilerlediği bu yıl çalışma hayatında stres yaratan koşulları açıklayabilir. Ayrıca sağlık alanı da önemli olduğu bir yıl olabilir. Bu açıdan dişler, omurga ve kemiklerde hastalık ya da sorunlar yaşanabilir. Satürn sayesinde mesleki konulara yoğunlaşabilir. Kişisel yeteneklerinizi daha iyi sergileyebilirsiniz. Sorumluluklardan kaçmamalısınız istekli ve azimli olmalı ve yeni işlere atılım yapmalısınız. Özellikle birinden borç alırken ya da kredi çekerken bu tarihlerde yapılmamalı, gecikme ve sorunlar yaşanabilir. Sahnede ve görünür olmak isteyeceğiniz bir dönem olabilir.

BAŞAK

Satürn Oğlak burcunda ilerlerken özellikle aşk hayatı, keyif alınan şeyler, çocuklarla ilgili durumları ve en önemlisi yeteneklerimizi ortaya koyup çıkardığımız zaman dilimi olabilir. Daha çok yetenekleri kullanma, hayata daha gerçekçi bakış açısı getirebilir. Tabii bu açıdan aşk hayatında ve çocuklarla ilgili durumlar da bir sorumluluk duygusu ile olaylara bakma getirecektir. Olaylarda daha düzenli ve organize içinde olan durumlar göze çarpacaktır. 2020 yılında karşıt burçta olan Neptün ilişkiler açısından sizi hayale sürükleyebilir, kararsız durumda bırakabilir. Bu yıl aşk ve evlilik alanı oldukça hareketli olabilir. Güzel fırsatlar karşınıza çıkabilir. Bu sene özellikle parasal harcamalara dikkat edilmesi gereken zamanlar olacaktır.

TERAZİ

Satürn Oğlak burcunda ilerlerken özellikle Satürn 2020 yılında özellikle ev ve aile hayatında artan sorumluluk ve sorunları gösterebilir. Ebevynlerle ilgilenmek, onlara bakmak gerekebilir. Evde tamirat yapmak, bu tarz sorunlarla uğraşmak da yorucu olabilir. Bu yıl Terazileri en çok uğraştıracak konuların başında ilişkiler gelmektedir. 6. evde bulunan Neptün sağlık açısından belirsizlikleri olduğunu anlatmakta Neptün anlamına bakarsak kişiyi hayallere götüren, dağıtan sisli puslu bir durum ve gerçeklerden uzak düşürebilecek bir güçtür.

AKREP

Mart ayından itibaren karşıt burçta ilerlemeye başlayacak Uranüs ilişki ve evlilikte ani ve sürprizli durumlar ayrılık ve boşanmalar getirebilir. Uranüs de hayatınıza yenilenme ve uyanışlar getirmeye devam ediyor. Evlilik hayatlarında zorlayıcı koşullar getirebilir.

YAY

Zenginliğin ve bolluğun gezegeni Jüpiter 2 Aralık'tan itibaren para evine girmesi ile birlikte materyalist yaklaşımlar hayatınız da daha çok yer alabilir ayrıca bu yıl ve bu alanda olan Satürn ve pluto etkisi ile de daha çok bu dönem maddi ve parasal anlamında güzel bir yıla işaret edebilir. Sorumlulukları, kariyeri ve gerçekçi olmayı anlatan Satürn gezegeni aslında size parasal ve maddi konularda çeki düzen vermeye geldi. Yay burçlarının , bu dönemde hayatta ne yapmak istediği konusunda düşünceleri ve kafası pek rahat olmayabilir. Bu yıl hayali konulara, bazı yanlış beklentilere fazlasıyla açık durumda olabilirler. Fakat kariyer ve para konularında şanslı bir dönem Yayları bekliyor.

OĞLAK

Kişisel anlamda yapacakları yeni projeler ve girişimler başarı şansı olacaktır. Jupiter Oğlak burcuna daha çok materyalist özellikler katar, bir anlamda para ve güce daha çok önem verme getirebilir bu da aslında bir tehlikeli durumdur. Zira her şey geçicidir ve bu etki geçtiğinde yanız kaldıklarını hissedebilirler. Bunalımda olabilirler. Mayıs ve haziren aylarında iş hayatında olan ilişkilere dikkat etmek gerekebilir, söylenen sözler yanlış anlama nedeni ile bu alanda diyaloglar bozulabilir. Bu yıl Uranüs boğa burcunda transiti devam ettiğinden dolayı aşk hayatında ani olaylar, ani tanışmalar yaşanmaya başlayabilir.

KOVA

Uranüs, özellikle ev ve aile hayatında özgürleşme ve yenilenme isteği getirebilir. Burcunuzun yöneticisi Satürn oğlak burcunda transit ettiği için hayat yönünüzde ortaya çıkan koşullar bir dizi belirsizliği ve karmaşayı da beraberinde getirmekte kimi zaman hesapta olmayan nedenler, kimi zamanda gizli kalan, şimdiye kadar pek fark edemediğiniz ve özellikle bilinçaltında sizi meşgul eden durumlar ortaya çıkacak olabilir. Bu yıl ilişkilerde özellikle aşk ilişkilerinde Venüs Retro zamanında yanlış söylemler sıkıntıya düşürebilir. Bu yıl maddi kazançtan daha çok maneviyat da önemli hale gelebilir.

BALIK

Bazı arkadaşlarınızla aranız bozulabilir ama aynı zamanda arada yaş farkı olan insanlarla tanışmalar ve arkadaşlıklar da başlayabilir. Neptün de 2011’den bu yana burcunuzda yavaş yavaş ilerliyor. Neptün evrensel temaları, yaratıcılığı, sezgileri ve hayal gücünü harekete geçiren gezegendir. 2011’den bu yana kişisel alanda kendinizi daha akıcı ya da duyarlı biçimde ifade edebiliyorsunuz. Bu yıl özellikle kariyer açısından daha çok topluluk ve grup çalışmaları sosyal alanlar da alınan sorumluluklar ve sosyal medyada daha kendini gösterme biçiminde olaylar olabilir. İnsanlar ile daha çok iç içe olma durumları yaşanabilir.