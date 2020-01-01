2020 yılının ilk bebeğine Ceren adı verildi

Ordu'da 3 Aralık 2019'da evinin önünde bıçaklanarak öldürülen, Ordu Üniversitesi 3'üncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir'in adı, kentte yeni yılın ilk dakikalarında doğan kız bebeğe verildi.



Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesini ziyaret eden Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ceren bebeğe altın taktı. Ceren bebeği kucağına alan Vali Yavuz, Emine-Aşkın Özdemir çiftini de kutladı. Ölümüyle Türkiye'yi hüzne boğan Ceren Özdemir, evinin bulunduğu binaya girerken bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, katil zanlısı olarak gözaltına alınan Özgür Arduç tutuklanmıştı.