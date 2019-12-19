2020 Ramazan Bayramı ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı tatili kaç gün?
2020 Ramazan Bayramı ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı tatili kaç gün? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Ramazan ayı, ay takvimine (aya göre hesaplanan) göre, dokuzuncu ayın adı oluyor. Ramazan Bayramı, İslam aleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan ayının ardından üç gün boyunca kutlanan din bir bayram oluyor. Ramazan ayı 24 Nisan 2020 Cuma günü başlıyor. Ramazan Bayramı tarihi ile ilgili aramalar yoğunlaştı. Diyanet tarafından açıklanan 2020 Ramazan Bayramı tarihleri haberimizde yer alıyor..
2020 Ramazan Bayramı tarihleri arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Tatil planı ve rezarvasyon yapmak isteyen vatandaşlar 2020'nin ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı'nın hangi tarihlere denk geldiğini öğrenmek istiyor. Ramazan ayı, ay takvimine (aya göre hesaplanan) göre, dokuzuncu ayın adı oluyor. Ramazan ayı 24 Nisan 2020 Cuma günü başlıyor. Peki, 2020 Ramazan Bayramı ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı tatili kaç gün? yanıtı haberimizde..
2020 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ramazan ayı 24 Nisan 2020 Cuma günü başlıyor. Ramazan ayı bayramı ise 24 Mayıs 2020 Pazar günü başlıyor. Bayramın 3. günü 26 Mayıs 2020 tarihine denk geliyor.
23 Mayıs Cumartesi günü arefe günü olduğu için yarım gün çalışılacak. Ardından Pazar, Pazartesi ve Salı günü tatil yapıldıktan sonra 27 Mayıs Çarşamba günü iş başı yapılacak.
2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
23 Mayıs cumartesi Ramazan Bayramı Arifesi
24 Mayıs pazar Ramazan Bayramı 1.gün
25 Mayıs pazartesi Ramazan Bayramı 2.gün
26 Mayıs salı Ramazan Bayramı 3.gün
RAMAZAN AYININ ÖNEMİ
Ramazan ayı, ay takvimine (aya göre hesaplanan) göre, dokuzuncu ayın adıdır. Ramazan ayının dinimizde büyük bir önemi ve diğer aylar arasında seçkin bir yeri vardır. Çünkü kutsal kitabımız Kur'an bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Kur'an'da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen "kadir gecesi" yine bu ay içinde kutlanır. Ayrıca İslam'ın temel ibadetlerinden olan oruç da bu ayda tutulur. Bu nedenle Ramazan ayı, Müslümanlar için en kutsal aydır ve ona "on bir ayın sultanı" denilmiştir.
Ramazan ayını değerli kılan nedenlerden birisi, Kutsal kitabımız olan Kur'an'ın bu ayda indirilmiş olmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da " Ramazan ayı insanları kurtuluş yolan götüren, doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'ın indiği aydır. "(Bakara suresi, ayet 185) buyurmuştur.
Kur'an', Allah tarafından insanlara öğüt vermek ve yol göstermek için gönderilmiştir. Bu nedenle Kur'an insan için hayati değer taşır. Kur'an okumak bir ibadettir. Peygamberimiz Allah'ın bildirdiği görev ve sorumluluklarımızı sıkça hatırlamamız için Kur'an'ı çok okumayı teşvik etmiştir.
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