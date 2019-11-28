2020 Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar? Milli Piyango büyük ikramiye belli oldu!

Son dakika gelişmesine göre, Milli Piyango büyük ikramiye belli oldu. 2020 Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyordu. 2020 Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar oldu? yanıtı aşağıda yer alıyor.

2020 MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira oldu. Geçen sene büyük ikramiye 70 milyon liraydı. Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 70 milyon TL kazandıran biletin numarası 7615536 oldu. Ancak talihli 11 aydır ikramiyesini almadı.

2020 MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE BİLETLERİ NE KADAR?

Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet 20 liradan satılacak. Biletler henüz satışa sunulmadı. Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde biletler satışa sunulduğu an haberimize eklenecek.